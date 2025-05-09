قفزة حادة بإيجارات المستودعات وزيادة متوسطة للمكاتب في دبي 

أفاد تقرير جديد بتسجيّل سوق العقارات في دبي أداءً استثنائياً خلال أبريل الماضي، حيث ارتفع عدد معاملات بيع العقارات السكنية إلى 17,447 معاملة، بزيادة لافتة بنسبة 61% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما شهدت إيجارات العقارات التجارية نمواً ملحوظاً، تمثل في ارتفاع متوسط إيجارات المكاتب بنسبة 22.4%، وقفزة حادة بنسبة 40.8% في إيجارات المستودعات.

جاء ذلك في تقرير إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط الشهري لأداء السوق العقاري الذي تركز على كيفية ترسيخ دبي مكانتها كمركز آمن لرؤوس الأموال الدولية ذات الطموحات الاستثمارية طويلة الأمد

وتعكس الأرقام، التي وردت في تقرير شهر أبريل 2025 الصادر عن إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، استمرار تحقيق سوق العقارات في دبي أداء قوياً، رغم عدم استقرار الاقتصاد العالمي وتغير توجهات المستثمرين، مما يكرّس جاذبية الإمارة كمركز آمن لرؤوس الأموال الدولية.

وقد سجل عدد معاملات بيع العقارات السكنية في شهر أبريل زيادة لافتة، متجاوزاً أرقام الشهر نفسه من عام 2024، ومتخطياً كذلك متوسط الأداء الشهري للربع الأول من عام 2025 بنسبة تجاوزت الـ 20%، في مؤشر واضح على استمرارية الزخم وقوة الطلب في السوق. وقد ساهم انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في تعزيز القدرة الشرائية للمستثمرين الأجانب، مما زاد من إقبالهم على سوق العقارات قيد الإنشاء والجاهزة على حد سواء. ولا يزال المستثمرون الدوليون يرون في دبي وجهة تجمع بين نمط الحياة الراقي والعوائد المجزية والأسعار التنافسية مقارنة بالمدن العالمية الأخرى.

وفي السياق ذاته، واصل سوق العقارات التجارية أداءه القوي، مدفوعاً بزيادة عدد السكان والنشاط الاقتصادي الآخذ في التوسع والتنوع. وسجّلت المناطق التجارية الرئيسية مثل الخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا معدلات إشغال مرتفعة، في ظل محدودية المعروض الجديد، ما أسهم في ارتفاع متوسط إيجارات المكاتب بنسبة تفوق الـ 22% مقارنة بشهر أبريل من عام 2024. وبالتوازي، يشهد قطاع المستودعات ووحدات الخدمات اللوجستية زخماً غير مسبوق، إذ قفزت إيجارات المستودعات بنسبة 41% على أساس سنوي، نتيجة الطلب المتزايد من قطاعات التجارة الإلكترونية والتصنيع والتجارة، التي تتطلب مساحات متطورة بمواصفات عالية ومواقع استراتيجية.

وتعليقاً على ذلك ، قال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: “تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار العقاري، وذلك بفضل ما تقدمه من جودة حياة عالية وعوائد تنافسية على الاستثمار واستقرار في السياسات، ويؤكد هذا الأداء القوي تصاعد اهتمام المستثمرين والمطورين والمستفيدين النهائيين الذين يرون في دبي بيئة مثالية لتحقيق النمو على المدى الطويل ضمن إطار آمن ومنظم. وإنّ الزخم الذي نشهده اليوم يعكس ثقة متزايدة بدبي كسوق راسخة تدعم الطموحات الاستثمارية طويلة الأمد.”

وأشار تقرير إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط إلى أن سوق المعاملات السكنية واصل أداءه النشط والمتنوع، مع استمرار الطلب على المجمعات القائمة والناشئة على حد سواء. واحتفظت منطقة قرية جميرا الدائرية بموقعها كأكثر المناطق تسجيلاً لمعاملات البيع، نظراً لجاذبيتها للمستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية. بينما شهدت جزر داماك ارتفاعاً في الطلب، نتيجة الإقبال المتزايد على الفلل والمنازل المطلة على الواجهة البحرية وذات الأسعار المعقولة، في حين حافظت منطقتا الخليج التجاري ودبي مارينا على وتيرة نمو ثابتة في قطاع الشقق، بفضل ما تقدمانه من نمط حياة عصرية وفرص استثمارية واعدة.

وعلى الرغم من استمرار المسار التصاعدي للأسعار على مستوى السوق بشكل عام، رصدت إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط مؤشرات أولية على سيطرة حالة من الاستقرار على بعض المجمعات السكنية، وبدء توجه السوق نحو توازن أكثر استدامة. ويعزز هذا التوجه ما تتمتع به دبي من مقومات راسخة، تشمل البيئة التنظيمية الشفافة والسياسات المحفزة للاستثمار والأسس الاقتصادية القوية، ما يدعم مسار النمو الطويل الأمد الذي تمضي فيه الإمارة بثقة وثبات.

وعلى صعيد العقارات التجارية، سجّلت مناطق مثل الخليج التجاري وموتور سيتي وأبراج بحيرات جميرا وبرشا هايتس نشاطاً لافتاً في حركة المعاملات، مدفوعةً بما توفره من مقومات قوية ومزايا استراتيجية تجذب مختلف قطاعات الأعمال. ومن المتوقع أن تواصل أسعار الإيجارات ارتفاعها خلال النصف الثاني من العام، في ظلّ محدودية المعروض من مكاتب الفئة الأولى، واستمرار تدفق الشركات التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها. في المقابل، تشهد سوق المستودعات منافسة متصاعدة بين المشغلين على تأمين مواقع قريبة من الممرات التجارية والمناطق الحرة ومراكز التسليم الأخيرة، مما يساهم في استمرار ارتفاع الإيجارات في أبرز المناطق الصناعية بالإمارة.

ومع ترسيخ دبي لمكانتها كحلقة وصل عالمية بين الشرق والغرب، ووجهة رائدة للابتكار وجذب الاستثمارات، تتوقّع إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط استمرار الزخم القوي في السوق العقارية خلال الأشهر المقبلة. ويُعزى هذا الزخم إلى المقومات المميزة للسوق وثقة المشترين، فضلاً عن الطلب المتزايد من المستثمرين الدوليين، ما يعزز التوقعات بأن تشهد السوق أداءً استثنائياً على امتداد العام الجاري.