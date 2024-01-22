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عائدات قطاع السياحة في الإمارات ترتفع إلى 167 مليار درهم.. تعرف إلى التفاصيل

تعرف إلى نسبة نمو مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وإيرادات مختلف فروعه.

فريق التحرير by فريق التحرير
عائدات قطاع السياحة الإماراتي ترتفع إلى 167 مليار دولار.. تعرف إلى التفاصيل
عائدات قطاع السياحة الإماراتي ترتفع إلى 167 مليار دولار.. تعرف إلى التفاصيل

سجلت مساهمة قطاع السياحة والسفر، في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي نموا بلغت نسبته 9% خلال العام 2022، مسجلا عائدات بنحو 167 مليار درهم.

وبحسب موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية سجلت تنامياً.

إيرادات قطاع السياحة الإماراتي

عائدات قطاع السياحة في الإمارات ترتفع إلى 167 مليار دولار.. تعرف إلى التفاصيل

وخلال العام 2022، بلغ إجمالي إنفاق السياح القادمين من الخارج ما قيمته  117.6 مليار درهم.

 كما سجلت أعداد الفنادق الجديدة خلال العقد الحالي تنامياً في دولة الإمارات، حيث وصل عدد الفنادق في الإمارات إلى 1198 فندقا في عام 2022، فيما بلغت السعة الفندقية في الدولة 203 آلاف غرفة فندقية، وبلغت إيرادات الفنادق نحو 38 مليار درهم.

ووفق أحدث البيانات الرسمية، فقد ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27%، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022.

تعرف إلى مستهدفات قطاع السياحة الإماراتي

عائدات قطاع السياحة في الإمارات ترتفع إلى 167 مليار دولار.. تعرف إلى التفاصيل

وتشير أحدث التوقعات إلى أن قطاع السياحة الإماراتي يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لـ 450 مليار درهم (حوالي 123 مليار دولار) بحلول 2031.

ونجحت دولة الإمارات بالفعل في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد الوافدين إليها 25 مليون سائح دولي في ذروته عام 2019 قبل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما أثبت قطاع السياحة والضيافة نفسه كمصدر مهم للتوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيكون القطاع مسؤولا عن خلق ما يقرب من 400 ألف وظيفة بحلول عام 2028.

عائدات قطاع السياحة في الإمارات ترتفع إلى 167 مليار دولار.. تعرف إلى التفاصيل
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...