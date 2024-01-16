“قضاء أبوظبي” تعتمد نظاما جديدا للسداد في جميع الأحكام القضائية

اعتمدت دائرة قضاء في أبوظبي، نظاما جديدا للإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية بالعاصمة الإماراتية.

ويهدف نظام الإلغاء التلقائي الجديد، إلى إتمام الإجراءات الخاصة بتلك القرارات التنفيذية، بالاعتماد على مؤشرات ذكية، ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل فوري، ولحظي، وبمجرد إتمام السداد من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة الرقمية، من خلال التطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني.

نظام الإلغاء التلقائي الجديد بقضاء أبوظبي

ويبدأ النظام، الذي اعتمدته دائرة قضاء أبوظبي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد بشكل فوري، واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية.

وأوضح أحمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة قضاء بأبوظبي، أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات رقمية ذكية، ودقيقة، تتولى متابعة حالة سداد المبالغ في ملفات التنفيذ بشكل لحظي، وفوري.

قضاء أبوظبي يوضح إجراءات نظام السداد الجديد

وأضاف المرزوقي، أنه أنه بمجرد استكمال سداد المبلغ من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع الرقمية المتاحة عن طريق التطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني، يعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات الآتية:

– إلغاء جميع قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط

– اعتماد الإلغاء إلكترونياً

– إرسال اعتماد الإلغاء إلكترونيا للجهات المعنية بتنفيذ القرارات، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.

وأوضح المرزوقي، أن هذه الإجراءات الرقمية تساهم في:

– اختصار العمليات المطلوبة من المنفذ ضده لإلغاء القرارات التنفيذية للأحكام القضائية بعد إتمام السداد، دون الحاجة لتدخل مأموري التنفيذ، والقضاة في العملية مرة أخرى.

– تمكين المنفذ ضدهم من الحصول على نسخة من قرار الإلغاء، بعد تحميلها من خلال التطبيق الذكي.

– في حالات منع السفر المرتبط بالسداد، يمكن متابعة إجراءات السفر، أو تقديم نسخة من قرار الإلغاء لمراكز الشرطة في حالات الضبط، والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة.

– رفع الحجز على الودائع، والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.

​وأضاف المرزوقي، أن النظام الذي اعتمدته دائرة القضاء في أبوظبي، يرسل تلقائيا إشعارات تنبيه الإلغاء لكل من:

– مأموري التنفيذ، والسادة القضاة، من خلال الأنظمة الداخلية المتطورة، وشاشات التحكم، ومتابعة الأعمال، وذلك لمتابعة أي إجراءات أخرى مطلوب تنفيذها.

– إشعار أطراف ملف التنفيذ، من منفذ ضده، ومنفذ لصالحه، بالقرارات المتخذة عبر التطبيق الذكي لدائرة القضاء.