غينيا تسعى لجمع 4 مليارات دولار في الإمارات 

كشفت روز بولا برايسمو وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا أن بلادها تسعى لجمع أربعة مليارات دولار في الإمارات هذا الأسبوع لتمويل مشروعات تنمية.

واجتمع مسؤولون من غينيا مع مسؤولين من صناديق تنمية ومستثمرين في دبي لتمويل مشروعات للبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.

وقالت برايسمو لرويترز مساء يوم الخميس بعد اجتماع مع مسؤولي صناديق التنمية ومستثمرين “نسير في طريق جيد لجمع ما نتوقعه”.

وأضافت أنها تتوقع أن يصل حجم الأموال التي ستجمعها بلادها إلى نحو أربعة مليارات دولار، وقالت الوزيرة إن صناديق دول الخليج من بين الجهات التي وعدت بالتمويل.

وبدأت الاجتماعات يوم الخميس وتختتم اليوم الجمعة.

وغينيا منتج رئيسي لمادة البوكسيت الخام المستخدمة في صناعة الألومنيوم. وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم المملوكة للدولة مستثمر رئيسي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقالت الحكومة العسكرية في غينيا إنها ستعيد السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا في عملية تستغرق سنوات.

وقالت برايسمو إن مسؤولي بلادها أوضحوا للمستثمرين ومسؤولي الصناديق في دبي أن المجلس العسكري يمر بمرحلة انتقالية ويركز على معالجة الفساد وعدم المساواة وبناء مؤسسات سياسية قوية.

وقالت “نريد تحقيق السلام في غينيا”.