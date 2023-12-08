دبي توزع مقاعد السيارة للأطفال المولودين خلال عيد الاتحاد

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة مبادرة “هدية طفلي في عيد الاتحاد” السنوية، والتي تهدف إلى تشجيع الآباء والأمهات على استخدام مقاعد الأطفال في المركبات، وذلك لضمان سلامة الأطفال في حال وقوع حوادث سير.

450 مقعداً في عيد الاتحاد

وخلال احتفالات عيد الاتحاد 52 لدولة الإمارات، تم توزيع 450 مقعدًا للأطفال على المواليد الجدد في 29 مستشفى في دبي.

وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في تعزيز السلامة المرورية في دولة الإمارات، حيث تشير الدراسات إلى أن استخدام مقعد الطفل في المركبة يقلل من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة للأطفال بنسبة تصل إلى 70% في حال وقوع حوادث سير.

وتعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي مواصلة دعم هذه المبادرة في السنوات القادمة، وذلك بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهمية استخدام مقاعد الأطفال في المركبات وحماية الأطفال من الحوادث المرورية.