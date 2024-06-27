الإمارات.. خطبة صلاة الجمعة مع الصلاة 10 دقائق

حرصًا على سلامة المصلين ودفعًا للمشقة عنهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة جميع خطباء المساجد التابعة لها على مستوى إمارات الدولة بالإيجاز في خطبة الجمعة، بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق.

ويبدأ تطبيق هذا التوجيه اعتبارًا من غد الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 ويستمر حتى بداية شهر أكتوبر.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من منهج التيسير الراسخ في الدين الإسلامي الحنيف، الذي يعد حماية النفس والمحافظة على الصحة من الضروريات الخمس.

ووجهت الهيئة الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل لقطاع المساجد وتعزيز رسالتها السامية.