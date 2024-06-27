فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار الإماراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسمجتمعمنوعات

الإمارات.. خطبة صلاة الجمعة مع الصلاة 10 دقائق

يبدأ تطبيق هذا التوجيه اعتبارًا من غد الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 ويستمر حتى بداية شهر أكتوبر.

فريق التحرير by فريق التحرير

حرصًا على سلامة المصلين ودفعًا للمشقة عنهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة جميع خطباء المساجد التابعة لها على مستوى إمارات الدولة بالإيجاز في خطبة الجمعة، بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق.

ويبدأ تطبيق هذا التوجيه اعتبارًا من غد الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 ويستمر حتى بداية شهر أكتوبر.

الجمعة

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من منهج التيسير الراسخ في الدين الإسلامي الحنيف، الذي يعد حماية النفس والمحافظة على الصحة من الضروريات الخمس.

ووجهت الهيئة الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل لقطاع المساجد وتعزيز رسالتها السامية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...