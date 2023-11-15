وزارة الدفاع الإماراتية تبرم صفقات بقيمة 11.6 مليار درهم في معرض دبي

أعلن “مجلس التوازن” المسؤول عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع الإماراتية، عن توقيع 11 صفقة بقيمة إجمالية 6.9 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2023.

وبهذه الصفقات، وصل عدد العقود التي قامت بتوقيعها وزارة الدفاع الإماراتية، خلال أول يومين من معرض دبي للطيران، إلي 20 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم.

وأبرمت وزارة الدفاع الإماراتية، خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، 8 صفقات مع شركات محلية بقيمة 4.9 مليارات درهم، و3 صفقات مع شركات دولية بقيمة 2 مليار درهم.

كشف عن أولئك المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023، زايد سعيد المريخي، وماجد أحمد الجابري، خلال مؤتمر صحفي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

الصفقات المحلية

وحسب تصريحات زايد المريخي، شملت الصفقات المحلية في ثاني أيام المعرض، 8 صفقات بقيمة 4.9 مليارات درهم، وقعت عقودها وزارة الدفاع الإماراتية، مع الشركات التالية:

1- شركة “بلاك دايموند” لشراء منظومة دفاع جوي بقيمة 3.3 مليار درهم.

2- شركة ” أدفانسد إنتجريتد سيستم” لتقديم خدمات الصيانة للطائرات بقيمة 738 مليون درهم.

3- شركة “إيرث” التابعة لمجموعة إيدج، لشراء ذخائر بقيمة 588 مليون درهم.

4-” مجموعات ترست” لشراء منظومة طائرات مسيرة بقيمة 177 مليون درهم.

5- شركة “جلوبال لخدمات الملاحة الجوية” لشراء نظام كوابح الطائرات بقيمة 77.5 مليون درهم.

6- شركة “الطيف” التابعة لمجموعة إيدج، لتقديم الدعم الفني لأجهزة تبريد ومولدات الطاقة لأنظمة بقيمة 29 مليونا درهم.

7- “مركز الإمارات لإمداد الطيران” لتقديم الدعم الفني لأنظمة الرادارات والقيادة والسيطرة والاتصالات بقيمة 8 ملايين درهم.

8- شركة “إيه دي بي سيف جيت جلف” لشراء لوحة المراقبة والتحكم لنظام الطائرات بقيمة 2.7 مليون درهم.

الصفقات الدولية

وحسب تصريحات ماجد الجابري، شملت الصفقات الدولية في ثاني أيام المعرض، 3 صفقات بقيمة 2 مليار درهم، وقعت عقودها وزارة الدفاع الإماراتية، مع الشركات التالية:

1- شركة “رايثيون” الأمريكية لشراء ذخائر بقيمة 1.4 مليار درهم.

2- شركة “ليوناردو” الإيطالية لتقديم خدمات صيانة الطائرات بقيمة 210 ملايين درهم.

3- شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران “كاتيك” لشراء الذخائر بقيمة 438 مليون درهم.