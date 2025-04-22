شركات أدنوك المدرجة توزع أرباحاً سنوية إجمالية تزيد عن 6.7 مليار دولار

كشفت شركات مجموعة “أدنوك” المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين تجاوزت قيمتها 24.6 مليار درهم (6.7 مليار دولار) خلال عام 2024، في تأكيد على قوة الأداء المالي والتزام المجموعة المتواصل بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

وجاءت هذه التوزيعات عقب موافقة المساهمين خلال اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات الست المُدرجة على مقترحات مجالس إداراتها، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

تفاصيل التوزيعات حسب الشركات:

أدنوك للتوزيع

وافق المساهمون على توزيع أرباح نهائية بقيمة 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار) عن النصف الثاني من 2024، ليصل إجمالي التوزيعات السنوية إلى 2.6 مليار درهم (700 مليون دولار)، ما يعادل 20.57 فلساً للسهم.

ومنذ إدراجها في 2017، وزعت الشركة أرباحًا إجمالية بقيمة 17.6 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، وحققت عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 92% حتى نهاية 2024.

أدنوك للغاز

صادق المساهمون على توزيع أرباح نهائية قدرها 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي توزيعات 2024 نحو 12.5 مليار درهم (3.41 مليار دولار)، وهي الأعلى في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما تتوقع الشركة إدراج أسهمها في مؤشري MSCI للأسواق الناشئة وFTSE، بعد تنفيذ أكبر طرح ثانوي في تاريخ السوق الإماراتية، بطرح نحو 3.1 مليار سهم.

أدنوك للحفر

أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.9 مليار درهم (788 مليون دولار)، منها 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار) للنصف الثاني من العام، مسجلة زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، بدعم من الأداء المالي المتنامي.

أدنوك للإمداد والخدمات

وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نهائية بقيمة 501 مليون درهم (136.5 مليون دولار)، ليصل إجمالي التوزيعات لعام 2024 إلى أكثر من مليار درهم (273 مليون دولار)، بزيادة سنوية بلغت 5%.

وسجلت الشركة منذ إدراجها في 2023 عائدًا إجماليًا للمساهمين تجاوز 178%، ما يعكس الثقة في أدائها واستراتيجيتها طويلة الأمد.

بروج

في اجتماعها السنوي العام المنعقد حضوريًا بتاريخ 7 أبريل الجاري، وافق مساهمو شركة “بروج” على توزيع أرباح نهائية لعام 2024 بقيمة 650 مليون دولار أمريكي (2.4 مليار درهم إماراتي)، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية السنوية إلى 1.3 مليار دولار (4.77 مليار درهم)، بما يعادل 15.88 فلسًا للسهم.

كما صادقت الجمعية على إعادة شراء 2.5% من أسهم الشركة، في خطوة تعكس الثقة بآفاق النمو. وأكد رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن “بروج الدولية” ستشهد نموًا ملحوظًا في طاقتها الإنتاجية إلى 13.6 مليون طن بعد عمليات الاندماج والاستحواذ المرتقبة.

فيرتيغلوب

أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نهائية بقيمة 459 مليون درهم (125 مليون دولار) عن النصف الثاني من العام، ليرتفع إجمالي توزيعات 2024 إلى أكثر من مليار درهم (275 مليون دولار)، بما يعادل 12.2 فلساً للسهم الواحد.

وأعادت الشركة منذ إدراجها في 2021 نحو 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) إلى مساهميها، لتسجل أحد أعلى معدلات العوائد في القطاع وسوق أبوظبي.