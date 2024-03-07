فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار الإماراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

شرطة دبي تعلن عن أماكن تواجد مدافع الإفطار خلال شهر رمضان المبارك

المدفع الرحال سيتنقل بين 13 منطقة، حيث سيتواجد في كل منطقة لمدة يومين فقط

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي اليوم عن أماكن تواجد مدافع الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توزيع 7 مدافع ثابتة في مختلف أنحاء الإمارة، بينما سيتنقل مدفع “رّحال واحد” طيلة الشهر الفضيل في 13 منطقة.

7 مدافع ثابتة ومدفع رحال واحد:

أوضح اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن المدافع الثابتة ستتواجد في كل من:

  • مدينة إكسبو دبي
  • داماك هيلز
  • فندق فيدا الخور بكريك هاربر
  • برج خليفة
  • منطقة “أب تاون” مردف
  • الفيستيفال سيتي
  • نُزل حتا

أما المدفع الرحال، فسيتنقل بين 13 منطقة، حيث سيتواجد في كل منطقة لمدة يومين فقط، بدءًا من مسجد السطوة الكبير، ثم برج خليفة، وصولاً إلى مركز دبي المالي.

شرطة دبي

شراكة مع إكسبو دبي:

أشار اللواء عبدالله علي الغيثي إلى أن المدفع الرئيسي سيكون للمرة الثانية في مدينة إكسبو دبي، في إطار الشراكة القوية والمُستمرة بين الطرفين منذ بدء فعاليات إكسبو 2020 دبي.

فعاليات حي رمضان:

أكدت آمنة أبو الهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، أن الدورة الثانية لـ “حيّ رمضان” ستحتضن فعاليات للجميع، ليكون الحي وجهة رحبة تجمع العائلة والأصدقاء أثناء الصوم وعند الإفطار وحتى السحور.

شرطة دبي.. مدفعان تراثيان:

ستستخدم شرطة دبي في فعاليات مدفع رمضان مدفعين “فرنسيين قديمين” من المدافع التراثية التي استُخدمت في ستينيات القرن المنصرم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...