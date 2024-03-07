شرطة دبي تعلن عن أماكن تواجد مدافع الإفطار خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي اليوم عن أماكن تواجد مدافع الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توزيع 7 مدافع ثابتة في مختلف أنحاء الإمارة، بينما سيتنقل مدفع “رّحال واحد” طيلة الشهر الفضيل في 13 منطقة.

7 مدافع ثابتة ومدفع رحال واحد:

أوضح اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن المدافع الثابتة ستتواجد في كل من:

مدينة إكسبو دبي

داماك هيلز

فندق فيدا الخور بكريك هاربر

برج خليفة

منطقة “أب تاون” مردف

الفيستيفال سيتي

نُزل حتا

أما المدفع الرحال، فسيتنقل بين 13 منطقة، حيث سيتواجد في كل منطقة لمدة يومين فقط، بدءًا من مسجد السطوة الكبير، ثم برج خليفة، وصولاً إلى مركز دبي المالي.

شراكة مع إكسبو دبي:

أشار اللواء عبدالله علي الغيثي إلى أن المدفع الرئيسي سيكون للمرة الثانية في مدينة إكسبو دبي، في إطار الشراكة القوية والمُستمرة بين الطرفين منذ بدء فعاليات إكسبو 2020 دبي.

فعاليات حي رمضان:

أكدت آمنة أبو الهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، أن الدورة الثانية لـ “حيّ رمضان” ستحتضن فعاليات للجميع، ليكون الحي وجهة رحبة تجمع العائلة والأصدقاء أثناء الصوم وعند الإفطار وحتى السحور.

شرطة دبي.. مدفعان تراثيان:

ستستخدم شرطة دبي في فعاليات مدفع رمضان مدفعين “فرنسيين قديمين” من المدافع التراثية التي استُخدمت في ستينيات القرن المنصرم.