شرطة أبو ظبي تبث مقطعا لحادث مروري وتوجه نصائح لتجنب تكراره

نشرت شرطة أبوظبي عبر منصة “إكس” فيديو مرعب لحادث اصطدام سيارة دفع رباعي سوداء بسيارة أخرى بعد انعطافها بشكل خاطيء على الجانب الآخر من الطريق.

وأظهر المقطع بوضوح الخطأ الذي حدث وهو انعطاف السيارة يسارا بينما كانت الإشارة حمراء، مما يعني أن المركبات على الجانب الآخر من الطريق كانت تعبر التقاطع ووقع الاصطدام المرعب.

وقالت شرطة أبو ظبي إن القيادة المشتتة كانت السبب الرئيسي وراء الحادث، ودعت السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور التقاطعات والإشارات الضوئية ونبهت للنتائج الخطيرة التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الإشارة الضوئية خاصة باتجاه اليسار .

وبثت الشرطة الفيديو بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة “لكم التعليق”.

#أخبارنا | دعت #شرطة_أبوظبي السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور التقاطعات والإشارات الضوئية ونبهت للنتائج الخطيرة التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الإشارة الضوئية خاصة باتجاه اليسار



التفاصيل:https://t.co/HMDdZhwNqD#عدم_الانشغال_بغير_الطريق pic.twitter.com/THZmw2GXgY — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) December 8, 2023

وترى الشرطة أن الحادث الجسيم وقع بسبب عدم تركيز السائق على مسار الطريق لافتة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ للمركبة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ووقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

وطالبت الشرطة السائقين بالانتباه أثناء القيادة والانتباه للمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.

وذكرت أن القانون الاتحادي في دولة الإمارات أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يومًا .

والقانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي تبلغ القيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني .