شاب مصري يسبح لإنقاذ عائلة علقت سيارتها بالسيول

يتفاعل الكثيرون عبر الشبكات الاجتماعية مع ما قام به الشاب المصري حازم سويد والذي يعمل بمنصب رئيس المخاطر التشغيلية في بنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة، حين سارع للسباحة لإنقاذ عائلة من الغرق في شارع البدع في دبي خلال أجواء عصيبة في بعض المناطق الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها يوم الثلاثاء.

ولم يتردد حازم في الاستجابة لصوت استغاثة من سيارة عالقة في المياه المتجمعة بأحد شوارع دبي نتيجة للأمطار الغزيرة، ووجد عائلة عالقة في سيارة، وتمكن من سحب أفراد العائلة لمكان آمن.

أحد الأبطال



متداول انه مدير فرع بنك المصري في الإمارات والله اعلم



اتمنى تكريمه على بطولته وموقفه الشجاع #دبي_الان

#منخفض_الهدير pic.twitter.com/LnzhK3ivzo — محمد اليماحي (@alyamahy2) April 18, 2024

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية أن حازم ترك هاتفه وأغراضه الشخصية في سيارته ليعاجل ويغيث المحاصرين بالسباحة لانتشالهم وضمان وصولهم سالمين إلى منزلهم.

ونقلت الصحيفة عن سويد إنه سمع استغاثة من سيارة بداخلها زوج وزوجة وولد لم يتجاوز ثمانية أعوام، وكانوا يصرخون ويطلبون النجدة ويحاولون الخروج من السيارة التي يصعب فتح أبوابها التي تعطلت وبسبب ضغط المياه. وقام بإخراج الطفل من الزجاج الخلفي ، فيما قام بمساعدة أشخاص لحقوا به بفتح أبوب المركبة وأخرج الزوجة والزوج، وهم من الجنسية الهندية، وقام بمساعدتهم في الجلوس أعلى المركبة قبل أن تغمرها المياه وترسو أسفل النفق.

وتابع أنه قام بتوصل أفراد الأسرة إلى منزلهم، وقدموا له الشكر والثناء على ما قام به وإنقاذ حياتهم من موت محقق لو لم يأتِ في الوقت المناسب، ولفت إلى أنه بمجرد رؤية الأسرة تستغيث، لم يفكر في كيفية إخراجهم من مركبتهم، وكان كل ما يريد فعله الوصول إليهم ومحاولة مساعدتهم وإنقاذ حياتهم. وعبّر حازم سويد، الذي يعيش في الإمارات منذ عام 2002، عن فخره كونه جزءاً من دولة الإمارات، التي يعتبرها وطناً ثانياً، مؤكداً أنه لم يشعر يوماً بالغربة منذ وطأت قدماه إمارة دبي قبل 22 عاماً، فأهلها طيبون متسامحون بحسب ما نقلته الصحيفة.

يذكر أن تجنب مخاطر الغرق بالسيارة يستدعي القيام بأربع خطوات بحسب الخبير الكندي البروفسور غوردون جيسيربريكت Gordon Giesbrecht:

خطوات للنجاة من الغرق بالسيارة

1- فك حزام الأمان

2- فتح النافذة

3- الخروج من السيارة

4- اخراج الأطفال أولا في حال وجودهم مع السائق.

