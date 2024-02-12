دبي.. اصطدام قارب صيد مع سفينة شحن تجارية

نجحت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمركز شرطة الموانئ ومركز الجناح الجوي، في إنقاذ 8 صيادين تعرض قارب صيدهم لحادث اصطدام مع سفينة شحن تجارية في عرض البحر.

أدى الاصطدام إلى تحطم قارب الصيد وإصابة 3 من البحارة بإصابات متفاوتة، بينما تم إنقاذ البحارة الخمسة الآخرين من قبل فرق الإنقاذ البحرية.

ونُقل المصابون عبر الجناح الجوي إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، نتيجة اصطدام سفينة شحن تجارية بقارب صيد صغير كان على متنه 8 بحارة متجهين إلى الواجهة البحرية لسوق السمك بدبي.

وأضاف العميد السويدي أن الحادث أدى إلى:

دفع سفينة الشحن قارب الصيد مسافة ميلين بحريين.

تحطم قارب الصيد عند توقف سفينة الشحن.

تعرض 3 من البحارة لإصابات متفاوتة.

تم نقل المصابين عبر الجناح الجوي إلى مستشفى راشد.

سارعت فرق الإنقاذ البحرية إلى إنقاذ البحارة الخمسة الآخرين.

وأشار العميد السويدي إلى صعوبة الطقس وارتفاع الأمواج نتيجة للرياح الشديدة.

وحذر مدير مركز شرطة الموانئ مرتادي البحر من تجاهل التنبيهات بشأن تقلبات الطقس، خاصة خلال هذه الفترة من السنة، مؤكداً على أن التغيرات في حالة البحر قد تزيد من احتمالات الحوادث والتعرض للغرق، خاصة عند الأشخاص الذين لا يجيدون السباحة ولا يُقدّرون خطورة هذه التقلبات.

ودعا قائدي السفن والمراكب إلى التسجيل في خدمة “أبحر بأمان” المُتوفرة في تطبيق شرطة دبي، والتي توفر لهم خاصية إدخال مُخطط الرحلة والمواقع المتوقع التوجه إليها، وذلك لمساعدتهم في حال تعرض أحدهم لأي حالة طارئة لطلب النجدة وتحديد الموقع بسهولة.