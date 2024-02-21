رواد الأعمال الإماراتيون بالمرتبة الثانية عالميا في طموحات التوسع الخارجي

أصدر بنك HSBC، تقرير ثروة ريادة الأعمال العالمي الأول، يتناول رواد الأعمال في 9 أسواق، وهي فرنسا، وهونج كونج، والهند، والصين، وسنغافورة، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بأصول قابلة للاستثمار تتراوح بين 2 إلى 20 مليون دولار.

رواد الأعمال الإماراتيون

يتوسع أغلب رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، (نسبة 86% منهم)، بشكل نشط على المستوى الدولي، أو يعملون خارج حدودهم المباشرة، وذلك وفقًا لتقرير ثروة ريادة الأعمال العالمي الأول الصادر عن بنك HSBC .

وهذه النسبة تضع رواد الأعمال الإماراتيين في المرتبة الثانية بعد رواد الأعمال في هونغ كونغ من حيث الرغبة في التوسع الدولي.

وأجرى بنك HSBC استطلاعًا لرواد الأعمال لقياس وجهة نظرهم في 3 مجالات: آفاق الأعمال التجارية الدولية، واستراتيجيات الخروج من الأعمال، ونقل الثروة بين الأجيال.

خلق الثروة والتعليم وراء التوسع

تبرز الكفاءة التشغيلية باعتبارها الميزة الأساسية لممارسة الأعمال التجارية في الخارج، حيث يرى ما يقرب من 57% من رواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أن الأسواق الدولية هي وسيلة محتملة لتعزيز هوامش أرباحهم. كما أنه ما يقرب من 55% من رواد الأعمال في دولة الإمارات مهتمون بالدخول إلى الأسواق الدولية لتعليم أبنائهم.

الشركات العائلية

ما يقرب من 66% من رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة لديهم روابط عائلية مع الشركات القائمة، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي، ويسلط الضوء على انتشار الانتماء إلى الشركات العائلية.

ويقول التقرير، إن رواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة لديهم أدنى ميل للخروج من الأعمال، حيث يقول ما يصل إلى 79% إنهم ليس لديهم خطط فورية لبيع أعمالهم.

العائلة أولوية

يفكر حوالي 42% من أصحاب الأعمال في الإمارات العربية المتحدة في نقل أعمالهم إلى أفراد عائلاتهم المباشرين، بينما يميل 23% منهم نحو أفراد العائلة الآخرين.

ويفضل 8% فقط من رواد الأعمال في الإمارات بيع أعمالهم لمشتري خارجي.

وجاء في التقرير أن أكثر من نصف رواد الأعمال في دولة الإمارات، يهدفون إلى نقل أو توزيع ثرواتهم إلى الجيل القادم، بينما يرغب 39% منهم في استخدام تلك الثروة لأغراض خيرية وخيرية، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 29%.

وأظهر معظم رواد الأعمال الذين شملهم الاستطلاع عقلية متسقة تتمحور حول الأسرة، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على الثروة للأجيال القادمة.

توريث الأعمال

أعرب رواد الأعمال، الذين شملهم الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن توريث الثروة، مشيرين إلى انعدام الثقة في قدرة الجيل القادم على إدارة ثروة العائلة أو أعمالها.

وتشعر دولة الإمارات العربية المتحدة، والهند، على وجه الخصوص بالقلق بشأن أهمية العمل للأجيال القادمة.