مبادرة “رمضان بلا حوادث”: 71 ألف وجبة إفطار تضمن سلامة السائقين في دبي

تواصل مبادرة “رمضان بلا حوادث” التي تنظمها الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تحقيق أهدافها في تعزيز السلامة المرورية خلال الشهر الفضيل.

ففي الأسبوع الأول من رمضان، تم توزيع 71 ألفًا و850 وجبة إفطار على سائقي السيارات قبيل آذان المغرب، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات، منها:

الإدارة العامة لحقوق الإنسان

مركز شرطة الخوانيج

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

جمعية دبي الخيرية

جمارك دبي

هيئة دبي الرقمية

صيدلية ميدسفن

صيدلية لايف

شركة طلبات

وأكد اللواء سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وأوضح أن الحوادث المرورية تزيد قُبيل موعد الإفطار،

فبعض السائقين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بزمن قصير، مما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية الخطرة مثل:

زيادة سرعة مركباتهم

التجاوز من ناحية كتف الطريق

عدم الالتزام بخط السير الإلزامي

تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء

مما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية قاتلة.

وأشار اللواء المزروعي إلى أنه تم اختيار التقاطعات ذات الكثافة المرورية العالية لتوزيع الوجبات،

حيث يقوم رجال المرور والجهات المشاركة وكذلك المتطوعين بعملية التوزيع.

وشكر اللواء المزروعي المتطوعين والجهات المشاركة على جهودهم في إنجاح مبادرة “رمضان بلا حوادث”.

وختم بدعوة جميع السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة على الطريق، وعدم التعجل في الوصول إلى المنازل، والقيادة بتركيز عالٍ، وعدم تعكير صفو نفحات رمضان على نفسهم والآخرين.