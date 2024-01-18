دبي: رحلات مجانية حول العالم للمتقاعدين الإماراتيين

أعلنت حكومة دبي عن مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز صحة ورفاهية المتقاعدين الإماراتيين من خلال توفير رحلات إجازات مجانية حول العالم لهم.

وتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33.

ويرعى صندوق الفرجان تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية للمتقاعدين في نادي ذخر بإمارة دبي إلى وجهات مختلفة حول العالم.

وتستهدف المبادرة التي تأتي بمتابعة اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، تعزيز اندماج المتقاعدين ومساعدتهم على تمضية أوقات فراغهم بالشكل الأمثل لمتابعة حياتهم بإيجابية وحالة نفسية وصحية مثالية.

الرحلات المجانية حول العالم للمتقاعدين الإماراتيين بدأت بسيريلانكا

وبدأت الرحلات السياحية برحلة إلى سيريلانكا استمرت لمدة أسبوع، وتضمّنت مجموعة من الأنشطة والبرامج اليومية التي تعنى بالجوانب الثقافية والخيرية والاجتماعية والترفيهية والصحية للمتقاعدين.

وتلبّي المبادرة إحدى غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وفي القلب منهم المتقاعدون.

وتحقق مبادرة إطلاق رحلات للمتقاعدين إلى وجهات مختلفة حول العالم، أهداف نادي ذخر، الساعي إلى تمكين ودمج المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم في الحياة المجتمعية وتجنيبهم العزلة الاجتماعية، والاهتمام بنوعية حياتهم من الناحية الصحية والثقافية والنفسية، ومنحهم مساحة للاستمتاع بالحياة عبر مجموعة من الأنشطة الفريدة التي يستكشفون خلالها ثقافات مختلفة، ويمارسون فيها هوايات جديدة.، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.