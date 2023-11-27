دبي ضمن أبرز 10 مدن في العالم

حلت إمارة دبي بالمركز الأول عربيا، وإقليميا، والثامن عالميا على مؤشر قوة المدن العالمي لعام 2023، لتؤكد مكانها ضمن الـ 10 الكبار، حسب مؤشر GPCI الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة “موري ميموريال” اليابانية.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، إن “دبي أول مدينة عربية، وإقليمية، ضمن نادي العشر الكبار حسب مؤشر GPCI الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة “موري ميموريال” اليابانية، وجاءت في المركز الثامن عالميا”.

وتابع: “نشكر كل الفرق التي عملت وتعمل من أجل هذا الإنجاز، لكن رسالتي لفريق دبي، ومجتمعها واضحة، حبانا الله بوالدٍ وقائدٍ لا يرضى عن الريادة بديلاً، ويريد دبي دوما في المقدمة، ومن هنا نطالب بمضاعفة الجهود فلا سقف لطموحاتنا، وبسواعد وفكر أهل دبي وفرق دبي وشركاء دبي قادرون أن نجعل دبي درة مدن العالم ونموذجاً لمدن المستقبل”.

دبي أول مدينة عربية وإقليمية ضمن نادي العشر الكبار حسب مؤشر GPCI الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية وجاءت في المركز الثامن عالمياً … نشكر كل الفرق التي عملت وتعمل من أجل هذا الإنجاز … لكن رسالتي لفريق دبي ومجتمعها واضحة، حبانا الله بوالدٍ… pic.twitter.com/6GYnYXf4eH — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 27, 2023

ويصنف المؤشر أبرز المدن العالمية، من حيث قدراتها التنافسية، في استقطاب رؤوس الأموال، والرواد، والشركات من جميع الدول، بناء على تقييم يعتمد 6 محاور أساسية، هي: الاقتصاد، والتفاعل الثقافي، والأبحاث والتطوير، والبيئة، وقابلية العيش، وإمكانية الوصول.

ووفقا للمؤشر، حافظت دبي على مكانتها في المرتبة الـ 4 عالميا للعام الثاني على التوالي ضمن “محور التفاعل الثقافي”، لتتفوق بذلك دبي على مدن عالمية كبرى، مثل إسطنبول، وموسكو، ومدريد، وطوكيو، وسنغافورة، ما يعكس نجاح دبي في تعزيز ريادتها ومكانتها العالمية كوجهة ثقافية، ومركز رئيسي للإبداع والابتكار، فيما حل بالمراكز الأولى بهذا المحور مدن لندن، ونيويورك، وباريس.

وحلت إمارة دبي، في المركز الأول إقليميا، والـ 14 عالميا، في مؤشر المدن المبتكرة لعام 2023، الذي أعلنت نتائجه مؤسسة “تو ثينك ناو”، الأسترالية.

وتصدرت مؤشر المدن المبتكرة لعام 2023 مدينة طوكيو، بـ 60 نقطة، فيما حصلت دبي، على 52 نقطة.