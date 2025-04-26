دبي تتصدر قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرات المنفردات لعام 2025

حققت دبي إنجازًا عالميًا جديدًا يرسخ مكانتها كواحدة من أبزر الوجهات السياحية الآمنة، بعدما توجت رسميًا بلقب المدينة الأولى عاليمًا للمسافرات المنفرادت عام 2025 وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة التأمين على السفر InsureMyTrip.

وجاء هذا التكريم بعد أن حازت الإمارة أيضًا لقب ثاني أكثر المدن أمانًا وأنظف مدينة في العالم للعام ذاته.

دراسة شاملة لقياس الأمان وجودة الأنشطة

شملت الدراسة تقييم 62 مدينة عالمية بناء على معايير الأمان وجودة الأنشطة الترفيهية المتاحة، وقفزت دبي 4 مراكز مقارنة بعام 2024، لتحقق المركز الأول هذا العام بمتوسط تقييم بلغ 7.71 درجات من أصل عشرة.

عوامل ساهمت في تصدر دبي التصنيف

وأرجعت الدراسة تميز دبي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض معدلات الجريمة، وتوفير وسائل نقل عامة تضم أقسامًا مخصصة للنساء فقط، مما يعزز الشعور بالأمان.

كما حصلت دبي على درجات مرتفعة في مؤشرات مثل “الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً” و”الأمان بغض النظر عن النوع الاجتماعي”، بالإضافة إلى جودة الأنشطة الترفيهية التي قدرت بـ4.58 من 5.

سجلت دبي أعلى نسبة تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد الإشارات إلى المدينة 35.7 مليون هاشتاج على تطبيق “تيك توك”، مما يعكس شعبيتها الجارفة كوجهة مثالية وآمنة للمسافرات المنفردات.

أهمية الأمان للمسافرات حول العالم

وفي هذا السياق، قالت سارة بويزفيرت، مديرة التسويق في شركة “InsureMyTrip”، أن الأمان للمسافرات المنفردات ذات أهمية وأولوية قصوى، مؤكدة أن مدنًا مثل دبي وكراكوف باتت رائدة في توفير تجارب سفر آمنة وشاملة، وأن التخطيط الجيد يتيح للنساء استكشاف العالم بثقة وتمكين.

جاءت كراكوف البولندية في المركز الثاني، تلتها العاصمة الإسبانية مدريد في المركز الثالث، مما يعكس منافسة قوية بين أبرز المدن العالمية على توفير بيئات آمنة وجذابة للسياح.

أكد التصنيف الجديد التزام دبي المستمر بتعزيز بيئة آمنة ومريحة لكافة الزوار، خاصة النساء المسافرات بمفردهن، مما يرسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة تجمع بين الأمان وجودة التجربة السياحية.