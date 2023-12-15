فريق التحرير by فريق التحرير

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دبي.. التضخم يتراجع إلى 3.28% في نوفمبر

تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري 2023 بشكل ضئيل

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهرت بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي خلال تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم إلى 109.58 نقطة، مقارنة بـ 109.76 نقطة خلال تشرين الأول/اكتوبر.

وأشارت إلى تراجع التضخم بنسبة 3.28% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بالمقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي.

وكشفت البيانات انكماش الرقم القياسي على نطاق شهري بنسبة -0.17% في ظل تراجع أسعار 4 مجموعات إنفاق وخدمات رئيسية هي:

  • خدمات النقل 7.73%
  • الترفيه والرياضة والثقافة 3.73%
  • العناية الشخصية والسلع المتنوعة 0.26%
  • المعلومات والاتصالات 0.01%

ولفتت إلى ارتفاع أسعار 6 مجموعات إنفاق وسلع في غضون الشهر الفائت هي:

  • الملابس والأحذية 1.90%
  • المطاعم والفنادق 1.12%
  • السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.56%
  • التأمين والخدمات المالية 0.44%
  • الطعام والمشروبات 0.22%
  • الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.21%

بينما استقرت في 3 مجموعات إنفاق وخدمات، هي:

  • التعليم
  • الصحة
  • التبغ
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...