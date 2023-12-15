دبي.. التضخم يتراجع إلى 3.28% في نوفمبر

أظهرت بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي خلال تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم إلى 109.58 نقطة، مقارنة بـ 109.76 نقطة خلال تشرين الأول/اكتوبر.
وأشارت إلى تراجع التضخم بنسبة 3.28% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بالمقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي.
وكشفت البيانات انكماش الرقم القياسي على نطاق شهري بنسبة -0.17% في ظل تراجع أسعار 4 مجموعات إنفاق وخدمات رئيسية هي:
- خدمات النقل 7.73%
- الترفيه والرياضة والثقافة 3.73%
- العناية الشخصية والسلع المتنوعة 0.26%
- المعلومات والاتصالات 0.01%
ولفتت إلى ارتفاع أسعار 6 مجموعات إنفاق وسلع في غضون الشهر الفائت هي:
- الملابس والأحذية 1.90%
- المطاعم والفنادق 1.12%
- السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.56%
- التأمين والخدمات المالية 0.44%
- الطعام والمشروبات 0.22%
- الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.21%
بينما استقرت في 3 مجموعات إنفاق وخدمات، هي:
- التعليم
- الصحة
- التبغ