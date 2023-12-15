دبي.. التضخم يتراجع إلى 3.28% في نوفمبر

أظهرت بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي خلال تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم إلى 109.58 نقطة، مقارنة بـ 109.76 نقطة خلال تشرين الأول/اكتوبر.

وأشارت إلى تراجع التضخم بنسبة 3.28% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بالمقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي.

وكشفت البيانات انكماش الرقم القياسي على نطاق شهري بنسبة -0.17% في ظل تراجع أسعار 4 مجموعات إنفاق وخدمات رئيسية هي:

خدمات النقل 7.73%

الترفيه والرياضة والثقافة 3.73%

العناية الشخصية والسلع المتنوعة 0.26%

المعلومات والاتصالات 0.01%

ولفتت إلى ارتفاع أسعار 6 مجموعات إنفاق وسلع في غضون الشهر الفائت هي:

الملابس والأحذية 1.90%

المطاعم والفنادق 1.12%

السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.56%

التأمين والخدمات المالية 0.44%

الطعام والمشروبات 0.22%

الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.21%

بينما استقرت في 3 مجموعات إنفاق وخدمات، هي:

التعليم

الصحة

التبغ