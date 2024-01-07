أعلنت دولة الإمارات انضمامها لمشروع علمي عالمي لبناء محطة الفضاء القمرية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي.

وسيتم إنشاء مركز عمليات فضائية في الإمارات للمحطة الجديدة ومركزاً عالمياً لتدريب رواد الفضاء أيضاً على أرضها.

ويضمن المشروع العلمي العالمي وصول أول رائد فضاء إماراتي عربي للقمر.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء على منصة أكس :”بدأنا عامنا الجديد 2024 في دولة الإمارات بمشاريع استثنائية بحمدالله .. واليوم حضرت رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله إعلان انضمام دولة الإمارات لمشروع علمي عالمي لبناء محطة الفضاء القمرية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي.. وضمن هذا المشروع سيصل أيضاً أول رائد فضاء إماراتي عربي للقمر”.

وتابع: ستتولى الإمارات تطوير وحدة كاملة ضمن المحطة تزن 10 أطنان .. وسيتم إنشاء مركز عمليات فضائية في الدولة للمحطة الجديدة .. ومركزاً عالمياً لتدريب رواد الفضاء أيضاً على أرض الدولة.

وأوضح أن محطة الفضاء القمرية تمثل عودة البشر للقمر والمنصة الرئيسية التي ستنطلق منها رحلات البشر للوصول للمريخ أيضا .. سيبدأ العمل فوراً .. وستكون الإمارات ضمن هذا المشروع الذي يمثل أحد أكبر طموحات البشر في الفضاء خلال العقد المقبل.

واختتم: فخورين بمشاريعنا .. فخورين بكوادرنا .. فخورين بطموحات أبنائنا .. ومتفائل بالعام الجديد الذي سيكون الأجمل والأعظم بإذن الله في دولة الإمارات.

بدأنا عامنا الجديد 2024 في دولة الإمارات بمشاريع استثنائية بحمدالله .. واليوم حضرت رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله إعلان انضمام دولة الإمارات لمشروع علمي عالمي لبناء محطة الفضاء القمرية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي.. وضمن هذا المشروع سيصل أيضاً أول… pic.twitter.com/jjVXRwPeSC — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 7, 2024

مستكشف جديد للقمر

يذكر أنه في يوم 26 أبريل من العام الماضي ، أعلن الشيخ محمد بن راشد، ، بدء بلاده العمل على مستكشف جديد للقمر، بعد عدم نجاح مركبة فضائية يابانية – حاملة “المستكشف راشد 1” – في الهبوط على سطح القمر.

وقال الشيخ محمد بن راشد: “لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر، ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر، ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة، ونجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال ١٠ سنوات”.

وأضاف: “اليوم المستكشف راشد 1 على سطح القمر يحمل علم الإمارات ليشكل أكبر دليل على شجاعتنا وتفكيرنا خارج الصندوق ومحاولتنا الوصول للقمر”.