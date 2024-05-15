دبي تُطلق استراتيجية جودة الحياة 2033.. رؤية طموحة لمدينة المستقبل

في إطار توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية “جودة الحياة في دبي 2033”.

وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة عالميًا في جودة الحياة، وجعلها الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

وتتضمن الاستراتيجية أكثر من 200 مشروع ومبادرة وخطة داعمة، موزعة على ثلاث مراحل حتى عام 2033. وتغطي عشرة محاور رئيسية تشمل الثقافة والترفيه، والبيئة الطبيعية، والبيئة الحضرية، والتنقل، والمجتمع والأسرة، والاقتصاد، والتوظيف، والتعليم، والسلامة، والصحة.

وتركز الاستراتيجية على الإنسان كمحور أساسي، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وضمان استدامة الموارد، وتحقيق التكامل بين الخدمات وتوظيف التقنيات المتقدمة.

وتشمل الاستراتيجية مبادرات مبتكرة مثل “أحياء جودة الحياة” و”مدينة الـ 20 دقيقة”، وتطوير الحدائق والشواطئ، وتعزيز البنية التحتية للأحياء القائمة، وتوفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وزراعة الأشجار، وتوفير فرص استثمارية للأهالي.

كما تتضمن الاستراتيجية خططًا لتطوير الجيل الجديد من الحدائق، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء، وتعزيز وسائل النقل المستدام، وتنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، وتوفير الدعم والتمكين للشباب والأطفال.

وتلعب الشراكة مع القطاع الخاص دورًا حيويًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث يساهم القطاع الخاص بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وتسريع تحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنتها “أجندة دبي الاقتصادية D33”.