فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات تدعو المواطنين لتوخي الحذر أثناء السفر إلى عدة دول أوروبية

شددت الوزارة على ضرورة اتباع المسافرين الإماراتيين للنصائح لضمان رحلات آمنة وممتعة.

فريق التحرير by فريق التحرير

دعت وزارة الخارجية الإماراتية المسافرين الإماراتيين لأخذ الحيطة والحذر بسبب ازدياد معدل تعرض المواطنين للسرقة خلال رحلاتهم في بعض الدول، وتقدم مجموعة من النصائح لضمان سلامتهم وأمن ممتلكاتهم.

تشمل الدول الأكثر عرضة لعمليات السرقة:

  • مملكة إسبانيا.
  • جمهورية جورجيا.
  • جمهورية إيطاليا.
  • المملكة المتحدة.
  • جمهورية فرنسا.
  • جمهورية النمسا.
السفر

وتنصح وزارة الخارجية أثناء السفر باتباع الاحتياطات التالية:

  • عدم ارتداء المقتنيات الثمينة.
  • حفظ الوثائق في أماكن آمنة.
  • ⁠ التعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال.
  • التقيد بإرشادات السفر.
  • التسجيل في خدمة تواجدي.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع المسافرين الإماراتيين لهذه النصائح لضمان رحلات آمنة وممتعة.

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فريق التحرير

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