حظر واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني في الإمارات خلال 2023

نجحت شركة تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، في إحباط وتحديد عدد هائل من التهديدات الإلكترونية، على مستوى العالم، وأكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني، داخل دولة الإمارات.

إيقاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني في الإمارات

ويسلط التقرير “تريند مايكرو” السنوي، الذي يحمل عنوان “معايرة التوسع” الضوء على الدور المحوري الذي لعبته “تريند مايكرو”، في حماية الأمن السيبراني في دولة الإمارات، حيث قامت حلولها بحظر واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني.

وأكدت “تريند مايكرو”، خلال إعلانها نتائج تقريرها السنوي للأمن السيبراني 2023، على هامش مشاركتها في مؤتمر “جيسيك“، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، التزامها برؤية الأمن السيبراني لدولة الإمارات لتعزيز العمل لمكافحة الجريمة الرقمية على مدى الخمسين عاما القادمة.

أنواع التهديدات الإلكترونية في الإمارات

ويتضمن ذلك منع أكثر من 26 مليون تهديد إلكتروني، عبر البريد الإلكتروني، وأكثر من 11 مليون تهديد إلكتروني، عبارة عن هجمة لضحايا عناوين URL الضارة.

علاوة على ذلك، حددت “تريند مايكرو”، وأوقفت أكثر من 28 مليون تهديد إلكتروني، عبارة عن هجمة للبرامج الضارة، مما أظهر فعاليتها في حماية البنية التحتية الرقمية في الإمارات.

منصة “تريند فيجن وان” أحدث عروض “تريند مايكرو”

وفي معرض جيسيك، المعرض الأول للأمن السيبراني في المنطقة، استعرضت “تريند مايكرو”، أحدث عروضها الأمنية، بما في ذلك “تريند فيجن وان”، الذي تم إطلاقه مؤخرًا في دولة الإمارات.

وقال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس الإقليمي، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى “تريند مايكرو”:” في عالم اليوم المترابط، برز الأمن السيبراني كركيزة أساسية لتأمين التحول الرقمي للشركات والمجتمعات والأفراد”.

وأضاف: تؤكد “تريند مايكرو”، التزامها بتزويد المؤسسات في الإمارات بحلول مبتكرة، بما في ذلك منصة “تريند فيجن وان”، التي تم إطلاقها حديثًا، مما يمثل علامة فارقة في تحويل مشهد الأمن السيبراني في دولة الإمارات.

ويعد التقرير السنوي لـ “تريند مايكرو”، بمثابة تذكير قوي للمؤسسات في دولة الإمارات لتبني نهج استباقي في إدارة المخاطر الإلكترونية.