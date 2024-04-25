فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار الإماراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسبرمجياتتكنولوجياشركاتقضايا

حظر واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني في الإمارات خلال 2023

نجحت شركة “تريند مايكرو”، في إيقاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني، في إطار مكافحة الجريمة الرقمية.

فريق التحرير by فريق التحرير
حظر واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني في الإمارات خلال 2023
حظر واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني في الإمارات خلال 2023

نجحت شركة تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، في إحباط وتحديد عدد هائل من التهديدات الإلكترونية، على مستوى العالم، وأكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني، داخل دولة الإمارات.

إيقاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني في الإمارات

حظر واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني في الإمارات خلال 2023

ويسلط التقرير “تريند مايكرو” السنوي، الذي يحمل عنوان “معايرة التوسع” الضوء على الدور المحوري الذي لعبته “تريند مايكرو”، في حماية الأمن السيبراني في دولة الإمارات، حيث قامت حلولها بحظر واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني.

وأكدت “تريند مايكرو”، خلال إعلانها نتائج تقريرها السنوي للأمن السيبراني 2023، على هامش مشاركتها في مؤتمر “جيسيك“، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، التزامها برؤية الأمن السيبراني لدولة الإمارات لتعزيز العمل لمكافحة الجريمة الرقمية على مدى الخمسين عاما القادمة.

أنواع التهديدات الإلكترونية في الإمارات

حظر واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني في الإمارات خلال 2023

ويتضمن ذلك منع أكثر من 26 مليون تهديد إلكتروني، عبر البريد الإلكتروني، وأكثر من 11 مليون تهديد إلكتروني، عبارة عن هجمة لضحايا عناوين URL الضارة.

علاوة على ذلك، حددت “تريند مايكرو”، وأوقفت أكثر من 28 مليون تهديد إلكتروني، عبارة عن هجمة للبرامج الضارة، مما أظهر فعاليتها في حماية البنية التحتية الرقمية في الإمارات.

منصة “تريند فيجن وان” أحدث عروض “تريند مايكرو”

حظر واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد إلكتروني في الإمارات خلال 2023

وفي معرض جيسيك، المعرض الأول للأمن السيبراني في المنطقة، استعرضت “تريند مايكرو”، أحدث عروضها الأمنية، بما في ذلك “تريند فيجن وان”، الذي تم إطلاقه مؤخرًا في دولة الإمارات.

وقال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس الإقليمي، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى “تريند مايكرو”:” في عالم اليوم المترابط، برز الأمن السيبراني كركيزة أساسية لتأمين التحول الرقمي للشركات والمجتمعات والأفراد”.

وأضاف: تؤكد “تريند مايكرو”، التزامها بتزويد المؤسسات في الإمارات بحلول مبتكرة، بما في ذلك منصة “تريند فيجن وان”، التي تم إطلاقها حديثًا، مما يمثل علامة فارقة في تحويل مشهد الأمن السيبراني في دولة الإمارات.

ويعد التقرير السنوي لـ “تريند مايكرو”، بمثابة تذكير قوي للمؤسسات في دولة الإمارات لتبني نهج استباقي في إدارة المخاطر الإلكترونية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...