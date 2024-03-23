فريق التحرير by فريق التحرير

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تنزيلات تطبيقات الاستثمار في الإمارات تقفز بنسبة 691%

يتوقع محللي UnaFinancial، أن يقفز عدد تنزيلات تطبيقات الاستثمار إلى 47.2 مليونًا، بحلول 2028.

فريق التحرير by فريق التحرير
تنزيلات تطبيقات الاستثمار في الإمارات تقفز بنسبة 691%
تنزيلات تطبيقات الاستثمار في الإمارات تقفز بنسبة 691%

قفزت تنزيلات تطبيقات الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 691% منذ عام 2021 إلى حوالي 533 ألف عملية تنزيل في عام 2023، مع زيادة عدد المستخدمين النشطين أيضًا بنسبة 549% خلال الفترة إلى أكثر من 19 ألف مستخدم.

وقالت شركة التكنولوجيا المالية العالمية UnaFinancial في بيان إن من بين أفضل 50 تطبيقًا ماليًا الأكثر تنزيلًا على Google Play في دولة الإمارات العربية المتحدة، منها 62% تستهدف إدارة الأموال والاستثمار، تليها أدوات إدارة الميزانية بنسبة 30%، ونصائح وخدمات الاستثمار بنسبة 32%، كما ارتفعت عدد طلبات المستخدمين النشطين للتطبيقات يوميًا – من 2955 إلى 19171 طلب.

قفزة في تنزيلات تطبيقات الاستثمار في الإمارات

تنزيلات تطبيقات الاستثمار في الإمارات تقفز بنسبة 691%

وقد يتجاوز عدد مستخدمي التطبيقات الاستثمارية في الإمارات، المليون بحلول عام 2028 إذا استمر النشاط في النمو بنفس الوتيرة، في حين قد يصل عدد تنزيلات التطبيقات الاستثمارية إلى 47.2 مليونًا، وفقًا لمحللي UnaFinancial.

ويؤكد محللو UnaFinancial أن نمو تطبيقات الاستثمار يساهم في زيادة الوعي المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلين: “الإمارات العربية المتحدة تتميز بالأعلى مستوى الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هناك أيضًا درجة عالية من الرقمنة – الإنترنت، ويبلغ معدل الانتشار 99%، في حين يشكل الاقتصاد الرقمي 10% من الناتج المحلي الإجمالي”.

تنزيلات تطبيقات الاستثمار في الإمارات تقفز بنسبة 691%
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...