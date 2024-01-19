تعيينات في دوائر حكومة دبي

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن مجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي.

وقال سموه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، نعلن اليوم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي، متمنين للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها، والحفاظ على ما تم تسجيله من إنجازات خلال الفترة الماضية، وسنتابع عملهم في المرحلة المقبلة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والأداء لآفاق جديدة ترتقي لطموحاتنا الكبيرة.

عائشة عبدالله ميران، مديراً عاماً لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

محمد عبدالله لنجاوي، مديراً عاماً لهيئة دبي للطيران المدني.

مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، بالإضافة إلى مهام وظيفته الحالية كمدير تنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.

الدكتور سيف غانم السويدي، مديراً عاماً لمحاكم دبي.