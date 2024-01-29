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تعرض النجمة الإماراتية أحلام للسرقة في باريس

تعرضت أحلام لسرقة مجوهرات وملابس بقيمة تقارب 100 ألف يورو

فريق التحرير by فريق التحرير
أحلام

تعرضت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي لحادثة سرقة في باريس يوم الجمعة 26 يناير بحسب ما نقلته تقارير صحفية فرنسية.

وذكرت التقارير أن حادثة السرقة وقعت للفنانة الإماراتية عند خروجها من مقر إقامتها وهي تحمل حقائبها استعداداً للمغادرة.

وتبين لاحقا أن حقيبتين بهما مصوغات وملابس بقيمة 100 ألف يورو قد سرقت منها وفقا لما ذكرته الشرطة في الدائرة الـ16 أثناء الشكوى التي رفعتها.

وذكرت في الشكوى إنها قامت بإنزال أمتعتها إلى الطابق الأرضي ثم عادت أكثر من مرة ذهابًا وإيابًا لجلب المزيد من الحقائب، لكن لدى عودتها أدركت أن حقائب لها قد اختفت فيما تسعى الشرطة لتحديد مرتكب السرقة من كاميرات المراقبة في المبنى السكني الذي يخضع لكاميرات مراقبة وحراسة مشددة.

وقعت السرقة في وضح النهار يوم الجمعة 26 يناير، في مقر إقامة الفنانة في شارع باسيه على الضفة المقابلة لبرج إيفل.

وكانت أحلام، 55 عاما، والتي لديها أكثر من عشرة ألبومات و15 مليون متابع على إنستغرام، قد ذكرت في الشكوى أن ما تمت سرقته يقدر بنحو 100 ألف يورو. وسبق أن تعرضت أحلام لحادثة سرقة في باريس، حين سرق منها حجر ثمين وساعة «رولكس» بقيمة 100 ألف يورو لدى جلوسها في مطعم (Chez Francis) الذي يطل على برج إيفل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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