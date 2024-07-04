دبي تطلق منصة “اقتراحات تسمية الشوارع”

أعلنت “لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي” عن إطلاق منصة “اقتراحات تسمية الشوارع”، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور للمشاركة في تقديم اقتراحات لمسميات الطرق والشوارع في الإمارة.

مشاركة مجتمعية لتسمية الشوارع في دبي:

تتيح منصة “اقتراحات تسمية الشوارع” للجمهور فرصة المشاركة في عملية تسمية شوارع إمارة دبي، وذلك من خلال تقديم مقترحاتهم عبر المنصة الإلكترونية. وتسعى اللجنة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مشاركة المجتمع في مختلف جوانب الحياة في الإمارة، وإشراكهم في الحفاظ على هويتها الثقافية والتاريخية.

معايير محددة لتسمية الشوارع:

حددت اللجنة معايير محددة لاختيار أسماء الشوارع، وذلك بهدف التأكد من أن هذه الأسماء تعكس هوية دبي وتاريخها وثقافتها. وتشمل هذه المعايير:

إحياء المسميات التراثية: سيتم إعطاء الأولوية للمقترحات التي تُحيي المسميات التراثية وتُعبر عن تاريخ دبي العريق.

سيتم إعطاء الأولوية للمقترحات التي تُحيي المسميات التراثية وتُعبر عن تاريخ دبي العريق. إبراز الهوية الوطنية: سيتم اختيار أسماء تُبرز الهوية الوطنية لإمارة دبي وقيمها العليا.

سيتم اختيار أسماء تُبرز الهوية الوطنية لإمارة دبي وقيمها العليا. تبيان الخصائص المحلية: سيتم اختيار أسماء تبين الخصائص الاجتماعية والثقافية لمختلف مناطق الإمارة.

سيتم اختيار أسماء تبين الخصائص الاجتماعية والثقافية لمختلف مناطق الإمارة. التوافق مع التطور المستقبلي: سيتم اختيار أسماء تُعبر عن التطور المستقبلي للإمارة وتُواكب تطلعاتها.

تصنيفات متنوعة للاختيار من بينها:

تقدم المنصة الإلكترونية تصنيفات متنوعة للاختيار من بينها عند تقديم مقترحات تسمية الشوارع، وذلك لتسهيل عملية الاختيار على الجمهور. وتشمل هذه التصنيفات:

التصميم والعمارة العربية والإسلامية

الفن والثقافة

الظواهر الطبيعية

النباتات والأشجار والزهور

الطيور

الاستدامة البيئية

السفن وأدوات البحر والصيد

المربعات والحصون والقلاع القديمة

الحلي المحلية والقديمة

الخيول والجمال العربية

النخيل والرطب

مهن الحراثة والزراعة

المهن الصناعية والحرفية

الأحجار الكريمة

الاختراعات والتكنولوجيا الحديثة