الإمارات ودولة أوروبية توقعان اتفاقية لإعفاء مواطنيهما من تأشيرة الدخول

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوسوفو مذكرة تفاهم لإعفاء حاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين.

وبموجب هذه المذكرة، يحصل مواطنو الإمارات الذين يحملون جوازات سفر صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر على إعفاء من تأشيرة الدخول إلى كوسوفو ويمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة.

وبالمقابل، يحصل مواطنو كوسوفو الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية ورسمية وعادية صالحة على إعفاء من تأشيرة الدخول إلى الإمارات.

جواز السفر الإماراتي في المرتبه الأولى عالمياً

في يوليو 2023، استعاد جواز السفر الإماراتي مرتبته الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع باسبورت إندكس. ويتيح الجواز لحامله دخول 180 دولة، منها 127 دولة بلا تأشيرة مسبقة، 53 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.

ويعكس ترتيب جواز السفر الإماراتي قوة العلامة التجارية للدولة وثقة الدول الأخرى فيها، ويمثل نتيجة للجهود الدبلوماسية والتعاون الدولي التي تبذلها الإمارات في مختلف المجالات. ويسهم جواز السفر الإماراتي في تسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات بين الإمارات والعالم، ويعزز فرص الاستثمار والتجارة والسياحة للمواطنين الإماراتيين.