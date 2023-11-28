بمناسبة اليوم الوطني.. بورصة دبي عطلة يومين

أعلن سوق دبي المالي، موعيد العطلة الرسمية بمناسبة اليوم الوطني الـ52، لتبدأ من يوم السبت، وحتى يوم الاثنين المقبل، للتوافق مع عطلة القطاعين العام، والخاص.

وقالت بورصة دبي، في بيان رسمي، إن العمل والتداول بسوق دبي المالي سوف يستأنف يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي، قد اعتمد إجازة الحكومة الاتحادية الإماراتية بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 من يوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل، على أن يتم استئناف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

وسيكون يوم الجمعة المقبل، يوم عمل عن بعد لموظفي الوزارات، والجهات الاتحادية.

وكانت الحكومة الإماراتية قد اعتمدت الأسبوع الماضي، مواعيد الإجازات، والعطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024 وفق الجدول التالي:

– عطلة رأس السنة الميلادية: 1 يناير 2024

– عطلة عيد الفطر: من 29 رمضان لغاية 3 شوال 1445هـ

– وقفة عرفة: 9 ذي الحجة 1445هـ

– عطلة عيد الأضحى المبارك: من 10 لغاية 12 ذي الحجة 1445هـ

– عطلة رأس السنة الهجرية: 1 محرم 1446 هـ

– عطلة المولد النبوي الشريف: 12 ربيع الأول 1446هـ

– عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات: من 2 حتى 3 ديسمبر 2024