قامت شركة “باركن” لإدارة مواقف السيارات في دبي بتسعير طرحها العام الأولي بسعر 2 إلى 2.1 درهم إماراتي، مما يجعلها في طريقها لجمع ما يصل إلى 1.57 مليار درهم إماراتي من إدراجها في سوق دبي المالي، حسبما ذكرت في بيان.

وتم تحديد النطاق السعري لـ “باركن”، عند درهمين إلى 2.10 درهم للسهم، مما يقدر قيمة الشركة بما يصل إلى 1.7 مليار دولار، بحسب البيان.

تغطية اكتتاب “باركن” الأولى في دقائق

وتمت تغطية طلبات إدراج شركة Parkin Co. PJSC، والتي يمكن أن تجمع ما يصل إلى 1.57 مليار درهم (429 مليون دولار)، عبر النطاق السعري في غضون دقائق من فتح باب الاكتتاب يوم الثلاثاء، وفقًا لشروط الصفقة التي حصلت عليها وكالة بلومبرغ.

ويطرح صندوق دبي للاستثمار 749.7 مليون سهم بنسبة 25%.

مواعيد انتهاء الاكتتاب

وتنتهي فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء المقبل، لمستثمري التجزئة، وبعد يوم واحد لمديري الصناديق.

وسيتم الإعلان عن السعر النهائي في 14 مارس الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم في 21 مارس الجاري.

توقعات “باركن” لنتائج الأعمال

وتتوقع “باركن”، أن ينمو الطلب على المواقف العامة بنسبة 60% بحلول عام 2033، وسط زيادة سريعة في عدد سكان دبي.

وتخطط الشركة لدفع حد أدنى من الأرباح يبلغ 100% من الربح أو التدفق النقدي الحر للأسهم للسنة المالية 2024 بأكملها، اعتمادًا على أيهما أعلى.

ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وشركة غولدمان ساكس جروب إنك، وإتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي، بدور المنسقين العالميين المشاركين للاكتتاب العام الأولي لشركة “باركن”، في حين تعمل شركة روتشيلد وشركاه، كمستشار مالي مستقل.

خطط “باركن” للتوسع

وتأسست شركة “باركن” في يناير الماضي، من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتشرف الشركة على أكثر من 197 ألف مكان لوقوف السيارات العام، والخاص في الإمارة.

وقد وقعت عقودًا مع مطورين من القطاع الخاص لإضافة حوالي 18 ألف مكان لوقوف السيارات إلى محفظتها، وأجرت محادثات مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق الدخل من أماكن وقوف السيارات العامة الخضراء.

خطة حكومة دبي لإدراج 10 شركات حكومية

وسيكون بيع حصة في “باركن”، سادس عملية خصخصة تقوم بها حكومة دبي كجزء من خطة تم الكشف عنها في نهاية عام 2021، لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة لتعزيز أحجام التداول.

وفي ديسمبر الماضي، جمعت دبي 315 مليون دولار من الطرح العام الأولي لأعمال سيارات الأجرة في المدينة، والذي سجل أعلى مستوى من الاكتتاب الزائد على الإطلاق للإدراج في المدينة، وفقاً لشركة تاكسي دبي.

وتوافد المغتربون إلى المدينة من كل من آسيا وأوروبا، مستقطبين سلسلة من الإصلاحات بما في ذلك قواعد الإقامة الطويلة الأجل والتأشيرات للباحثين عن عمل.