فريق التحرير by فريق التحرير

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4 % نموا متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بنسبة أكثر من 5%، حسب التوقعات الأكثر تفاؤلاً.

فريق التحرير by فريق التحرير
4 % نموا متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024
4 % نموا متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4٪ في عام 2024 على خلفية التوسع في الاقتصاد غير النفطي، حسبما ذكر بنك أبوظبي الأول في تقرير الدخل الثابت لدولة الإمارات.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط نتيجة لتخفيضات النفط المؤقتة في المملكة العربية السعودية، وانخفاض أسعار النفط، حسبما قال أكبر بنك في الإمارات، متوقعاً أن يظل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة مرناً ويتفوق على اقتصادات الأسواق الناشئة.

ماذا عن توقعات البنوك والمؤسسات المحلية والدولية؟

4 % نموا متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024

يتوقع البنك الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نموا بنسبة 3.7% في عام 2024، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.4% في طبعة يونيو من تقريره، في حين يتوقع صندوق النقد العربي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل مقطع 4.3%.

توقعات أكثر تفاؤلا لنمو الناتج المحلي

4 % نموا متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024

وبالنسبة للتوقعات الأكثر تفاؤلاً، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، أن يتسارع الاقتصاد إلى أكثر من 5%، بينما يتوقع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.7%، فيما تتوقع وزارة المالية الإماراتية نمواً بنسبة 5.3%.

ما أساس التوقعات الإيجابية؟

4 % نموا متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024

“تشير توقعات مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في الإمارات إلى زخم أساسي قوي”، حسبما كتب بنك أبوظبي الأول، نقلاً عن مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة S&P Global، والذي ظل يتجاوز عتبة 50 التي تفصل بين النمو، والانكماش منذ عام 2020.

كما توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مرة أخرى في يناير الماضي، حيث وصل المؤشر إلى 56.6.

وذكر تقرير بنك أبوظبي الأول، أن الاقتصاد غير النفطي في دبي اكتسب سيولة للإمارة، مما ساعدها على تقليص ديونها على مدى العامين الماضيين، مدفوعا بـ “زخم الأعمال القوي خاصة في الخدمات، وتجارة التجزئة، والسياحة، والعقارات، والبناء”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...