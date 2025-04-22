“220 جائزة عالمية.. المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يحقق إنجازات ملحوظة”

تم اختيار خالد الشحي، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال بالمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ليكون الأول على مستوى العالم من بين ممثلي القطاع الحكومي في لجنة تحكيم مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع، الذي يعود تاريخه إلى 72 عاماً.

وحقق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملحوظة، حيث فاز بأكثر من 220 جائزة عالمية، بما في ذلك جوائز بارزة في مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع.

كما استطاع المكتب أن يحتل المركز الرابع عالميًا في مؤشر إيفي (Effie Index) لأكثر الحملات التسويقية فعالية. وفي عام 2022، تم تكريمه في مهرجان نيويورك كأفضل مؤسسة عالمية في مجال التسويق الإبداعي

وإن اختيار خالد الشحي لعضوية لجنة تحكيم “كان ليونز” يعدّ دليلاً على التزام دولة الإمارات بالتميز في مجالات الإبداع وتعزيز فعالية الاتصال الحكومي على الساحة الدولية.

وقد حظي الشحي بتقدير كبير في القطاع الإبداعي، حيث نال جائزة شخصية العام الإعلامية في مهرجان دبي لينكس لعام 2023، بالإضافة إلى جائزة الريادة والابتكار في التسويق من مهرجان لويريز 2023. وبذلك، يُعتبر الشحي أول شخصية من منطقة الشرق الأوسط تُكرّم بهذا الإنجاز منذ انطلاق المهرجان قبل 45 عامًا

وفي تعليقه على انضمامه إلى لجنة تحكيم فئة العلاقات العامة بمهرجان كان ليونز الدولي للإبداع، عبر الشحي عن سعادته قائلاً: “يشكل تمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل الإعلامي العالمي مصدر فخر واعتزاز لي. إن الانضمام إلى لجنة تحكيم مهرجان كان ليونز هو شرف كبير، وهو لا يعكس فقط إنجازات إعلامنا الوطني على المستوى العالمي، بل يبرز أيضًا إيمان دولة الإمارات العميق بأهمية الإبداع في تطوير الحملات الإعلامية وصياغة الرسائل الاتصالية الحكومية ذات التأثير الفعّال.”