إطلاق أكبر منشأة لتعبئة الكافيار في أبوظبي

أطلقت مجموعة OJO Group، في دول مجلس التعاون الخليجي وElevate Investments منشأة لتعبئة الكافيار في أبوظبي تحت العلامة التجارية Numero Uno، حسبما جاء في بيان صحفي.

في حفل إطلاق كبير في أبوظبي، والذي أقيم تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، تم تدشين العلامة التجارية “نوميرو أونو”، ونهجها الاستراتيجي لدخول السوق.

حفل الإطلاق في قصر الإمارات

أقيم حفل الإطلاق في قصر الإمارات بحضور الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة Elevate Investments، وعمر جمال العمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات OJO ومؤسس Elevate Investments، إلى جانب نخبة من الضيوف من المستوى التنفيذي.

واستمتع الضيوف بعروض الكافيار الرائعة التي تقدمها العلامة التجارية من خلال محطات الكافيار المخصصة، واستمعوا إلى الكلمات التي ألقاها العمر ومايكل ليتواك، رئيس تطوير الأعمال في نوميرو أونو.

أكبر منشأة لتعبئة الكافيار في أبوظبي

في هذا الحدث، كشفت شركة “نوميرو أونو”، عن أحدث مشاريعها، وهي منشأة متطورة تقع في مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي (كيزاد).

وقد تم تصميم المنشأة لتكون في طليعة الابتكار والكفاءة، مع الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي يوفرها النظام البيئي للأعمال الديناميكي في منطقة خليفة الصناعية.

وستعمل المنشأة على تلبية الطلب المتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي على الكافيار الفاخر، من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وبروتوكولات التعبئة الصارمة التي تتوافق مع معايير “نوميرو أونو” الاستثنائية.

وتعليقًا على نجاح الإطلاق، قال العمر: إن تلبية الحاجة إلى توسيع مبادراتنا في دول مجلس التعاون الخليجي أمر بالغ الأهمية، مما يدفعنا إلى تقديم حلول عالية المستوى في مختلف القطاعات. وأضاف: يمثل هذا المشروع مجرد خطوة واحدة من خطوات عديدة في سعي المجموعة الدؤوب لتحقيق التميز.