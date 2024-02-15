دبي تستضيف القمة العالمية للحكومات في فبراير 2025

ستُعقد الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات في الفترة من 18 إلى 20 شباط/فبراير 2025، وذلك وفقاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على حرصه تعزيز مسيرة القمة في استشراف مستقبل العمل الحكومي، ودعم التعاون الدولي البناء لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ترسيخ مكانة عالمية

وأكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة تواصل ترسيخ مكانتها كمرجعية عالمية لتطوير العمل الحكومي وصياغة استراتيجيات بعيدة المدى للتعاون الدولي البناء. وتُعد القمة ترجمة لرؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تمكين العمل الحكومي من قيادة التغيير وإحداث الفارق الإيجابي في حياة شعوب العالم.

مسيرة ناجحة وإنجازات نوعية

وأشار القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات أثبتت خلال مسيرتها الناجحة التي امتدت إلى 11 عاماً، أن التعاون بين حكومات العالم هو السبيل الوحيد لتحسين جودة حياة الإنسان وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تبني هذه الرسالة وعملت على ترجمتها من خلال مشاركة تجربتها الرائدة في الإدارة وإعداد الكوادر المؤهلة مع جميع دول العالم.

نجاح استثنائي ودافع لمرحلة جديدة

وأكد القرقاوي أن اختتام فعاليات القمة العالمية للحكومات هذا العام، ونجاحها الاستثنائي في استضافة أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يُعد دافعًا لبدء مرحلة جديدة من التميز وقوة التأثير وتعظيم الإنجاز.

مشيراً إلى أن القمة ستواصل دورها كمرجع لتبني توجهات المستقبل ووضع المجتمعات البشرية على مسارات جديدة من التطور والنمو والازدهار.

مواكبة التحديات العالمية وتبادل الخبرات

وأضاف: “نسعى جاهدين في كل دورة من دورات القمة العالمية للحكومات إلى إثراء فعالياتها بالعديد من الإضافات والمبادرات النوعية لمواكبة أهم التحديات العالمية، ومواصلة دورها كمنصة شاملة لتبادل الخبرات والمعارف لتوليد الأفكار الملهمة التي تسهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم”.