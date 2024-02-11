العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي بسبب الأحوال الجوية

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل غداً، عن بُعد، لموظفي حكومة دبي مراعاة للأحوال الجوية المتوقعة. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة على منصة «إكس»، إن القرار يشمل الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل.

حمدان بن محمد يوجّه بأن يكون العمل يوم الإثنين الموافق 12 فبراير عن بُعد، لموظفي حكومة #دبي، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة. ويشمل القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل. pic.twitter.com/SUALsG3gF6 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 10, 2024

المركز الوطني للأرصاد كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غير مستقر يصبح غائما جزئيا إلى غائم مع بعض السحب الركامية و سقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

صور الرادار ثلاثية الأبعاد لحركة تكون السحب#أمطار #أمطار_الخير#المركز_الوطني_للأرصاد

3D Radar images of cloud formation over the area

#rain#national_Center_of_Meteorology pic.twitter.com/iQZo0AL050 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 11, 2024