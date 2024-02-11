العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي بسبب الأحوال الجوية

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل غداً، عن بُعد، لموظفي حكومة دبي مراعاة للأحوال الجوية المتوقعة. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة على منصة «إكس»، إن القرار يشمل الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل.
المركز الوطني للأرصاد كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غير مستقر يصبح غائما جزئيا إلى غائم مع بعض السحب الركامية و سقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.