فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار الإماراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسشخصيات

الإمارات.. ديوان الرئاسة ينعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم.

فريق التحرير by فريق التحرير
الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد

نعت دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

وأصدر ديوان الرئاسة بيانًا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم.

ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...