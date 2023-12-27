الشارقة: منع احتفالات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن منع كافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وذلك في تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة.

ونشرت على حسابها على فيسبوك ذلك بالقول:”مؤكدة أن التضامن الإنساني فكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة، وتضيف بالقول:” تناشد شرطة الشارقة الجميع من مؤسسات وأفراد بالتعاون معها والإلتزام، منوهة إلى أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات، وتؤكد أن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة.