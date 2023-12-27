فريق التحرير by فريق التحرير

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الشارقة: منع احتفالات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية

القيادة العامة لشرطة الشارقة تعلن منع كافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن منع كافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وذلك في تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة.

ونشرت على حسابها على فيسبوك ذلك بالقول:”مؤكدة أن التضامن الإنساني فكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة، وتضيف بالقول:” تناشد شرطة الشارقة الجميع من مؤسسات وأفراد بالتعاون معها والإلتزام، منوهة إلى أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات، وتؤكد أن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...