بالصور.. كيف يعيش الروس في دبي؟

بعد الحرب الروسية الأوكرانية قبل عامين، تضاعف عدد الروس في دبي، هربًا من الاضطراب الاقتصادي.

وسارع آلالاف من الروس للعيش في دبي، التي تعتبر مركز الأعمال في الإمارات العربية المتحدة لشراء العقارات، وتأسيس شركات وبدء فروع لعملياتهم في موسكو، أو مجرد بناء حياة جديدة من الصفر.. فكيف يعيش الروس في دبي؟.

الروس في دبي.. مقاهي ومدارس بالروسية

يعيش الروس في دبي، من خلال جعل بعض المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة أشبه بوطنهم، كما أحدثوا تحولاً في أحياء دبي، حيث يمكن للمجتمع الروسي الآن العثور على مقاهي مألوفة، مثل Dodo Pizza أو Angel Cakes، وفق تقرير لبلومبرغ.

كما أشار التقرير إلى أنه يمكن للروس الوافدين الجدد، التأكد من مقابلة موظفين ناطقين بالروسية عندما يزورون مراكزهم الطبية، أو يأخذون دروسًا في مدرسة Wind Rises Sailing School الخاصة بهم.

الاحتفال بمهرجان Maslenitsa

وفي شهر مارس الماضي، استمتع الروس في دبي بالاحتفال بمهرجان Maslenitsa، وهو مهرجان شهير في السلافية الشرقية بمناسبة الانتقال من الشتاء إلى الربيع.

وهو ما جعل دبي، محطة إلزامية في جدول الجولات السياحية لمختلف الفنانين الناطقين بالروسية.

أبرز جنسيات الوافدين في دبي

لكن هل الروس في دبي، والخدمات التى تقدم خصيصا لهم بعد زيادة أعدادهم في دبين متفردين في ذلك؟ الأجابة لا.. لأنه منذ فترة طويلة، انتقل الوافدون الأجانب من مختلف دول العالم إلى دبي، وغيرها من إمارات الدولة.

يشكل الهنود أكبر مجموعة في قائمة الوافدين، ثم الباكستانيين.. ولكل منها مطاعمها الخاصة التي تقدم المأكولات التقليدية، والمناطق المفضلة.

وخلال الشهور الماضية، افتتح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أول معبد هندوسي في أبوظبي.

قائمة المشترين الأجانب لعقارات دبي

وعلى عكس الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لم تفرض الإمارات عقوبات على روسيا، مما سهل على الروس شراء العقارات.

وتقول مارينا شاليفا، الشريكة في شركة NF Group Middle East للوساطة العقارية، إن الروس يحبون الشراء في الأحياء الساحلية الفاخرة التي يفضلها العديد من الزوار الأثرياء، مثل نخلة جميرا، ومرسى دبي.

وفي تصنيفات مشتري العقارات في دبي، تراجع حاملو جوازات السفر الروسية إلى المركز الثالث العام الماضي، متخلفين عن المواطنين الهنود، والبريطانيين، بعد أن احتلوا المركز الأول في عام 2022، وفقًا لشركة بيترهومز للوساطة في دبي.