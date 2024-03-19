تراجع ملحوظ.. مؤشر التضخم في دبي ينخفض إلى 3.4%

سجل التضخم في دبي تباطؤاً خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 3.36%، مقارنةً بـ 3.6% في شهر يناير. ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انكماش أسعار النقل والترفيه والرياضة والثقافة، بالإضافة إلى أسعار التبغ.

تباطؤ أسعار الطعام والمشروبات

وشهدت أسعار الطعام والمشروبات تباطؤاً أيضاً، حيث وصلت إلى 3.08% بعد أن كانت 3.69% في يناير. وتشكل هذه المجموعة 11.6% من المؤشر بشكل كلي.

ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.25%، مقارنةً بـ 6.2% في يناير. وتعتبر هذه المجموعة هي أعلى المؤشرات وزناً في المؤشر.

مؤشر مديري المشتريات في دبي

وأظهر مؤشر مديري المشتريات في دبي التابع لـ S&P Global ارتفاعاً إلى 58.5 نقطة في فبراير، مقابل 56.6 نقطة في يناير. ويعكس هذا الارتفاع تسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول، بعد أن كان قد انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر في يناير.

نمو النشاط وزيادة التوظيف

كما شجع النمو الشركات على زيادة أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ 8 سنوات ونصف. وحقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أفضل أداء له منذ مايو 2019، ويأتي نمو النشاط على خلفية ارتفاع حجم الطلبات الجديدة.