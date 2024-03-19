فريق التحرير by فريق التحرير

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تراجع ملحوظ.. مؤشر التضخم في دبي ينخفض إلى 3.4%

شجع النمو الشركات على زيادة أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ 8 سنوات ونصف. وحقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أفضل أداء له منذ مايو 2019

فريق التحرير by فريق التحرير

سجل التضخم في دبي تباطؤاً خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 3.36%، مقارنةً بـ 3.6% في شهر يناير. ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انكماش أسعار النقل والترفيه والرياضة والثقافة، بالإضافة إلى أسعار التبغ.

تباطؤ أسعار الطعام والمشروبات

وشهدت أسعار الطعام والمشروبات تباطؤاً أيضاً، حيث وصلت إلى 3.08% بعد أن كانت 3.69% في يناير. وتشكل هذه المجموعة 11.6% من المؤشر بشكل كلي.

تراجع ملحوظ.. مؤشر التضخم في دبي ينخفض إلى 3.4%

ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.25%، مقارنةً بـ 6.2% في يناير. وتعتبر هذه المجموعة هي أعلى المؤشرات وزناً في المؤشر.

مؤشر مديري المشتريات في دبي

وأظهر مؤشر مديري المشتريات في دبي التابع لـ S&P Global ارتفاعاً إلى 58.5 نقطة في فبراير، مقابل 56.6 نقطة في يناير. ويعكس هذا الارتفاع تسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول، بعد أن كان قد انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر في يناير.

تراجع ملحوظ.. مؤشر التضخم في دبي ينخفض إلى 3.4%

نمو النشاط وزيادة التوظيف

كما شجع النمو الشركات على زيادة أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ 8 سنوات ونصف. وحقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أفضل أداء له منذ مايو 2019، ويأتي نمو النشاط على خلفية ارتفاع حجم الطلبات الجديدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...