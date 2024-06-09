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الإمارات تصدر ضوابط التسويق الهاتفي.. غرامة 150 ألف درهم وإلغاء الترخيص

الحكومة الإماراتية، تصدر قرارا لتنظيم التسويق الهاتفي.. إليك أبرز الضوابط والمخالفات والجزاءات.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات تصدر ضوابط التسويق الهاتفي.. غرامة 150 ألف درهم وإلغاء ترخيص للمخالفين
الإمارات تصدر ضوابط التسويق الهاتفي.. غرامة 150 ألف درهم وإلغاء ترخيص للمخالفين

أعلنت الحكومة الإماراتية، عن إصدارها قرارا بضوابط، وآليات تنظيم التسويق الهاتفي، ولائحة بالمخالفات، والجزاءات المرتبطة به.

موعد تنفيذ الضوابط والجزاءات

الإمارات تصدر ضوابط التسويق الهاتفي.. غرامة 150 ألف درهم وإلغاء ترخيص للمخالفين

وأوضحت وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، في قرار تنظيم التسويق الهاتفي، الذي أعلنته الأحد، أن التنفيذ سيبدأ منتصف أغسطس المقبل.

أبرز جزاءات التسويق الهاتفي

الإمارات تصدر ضوابط التسويق الهاتفي.. غرامة 150 ألف درهم وإلغاء ترخيص للمخالفين

ونص القرار الذي صدر على جزاءات إدارية متدرجة تشمل الإنذار وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، ووقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى عام.

أبرز ضوابط التسويق الهاتفي

الإمارات تصدر ضوابط التسويق الهاتفي.. غرامة 150 ألف درهم وإلغاء ترخيص للمخالفين

وألزم القرار شركات التسويق، بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.

كما يحظر القرار، على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويجب أن يتم الاتصال فقط من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة.

كما يحظر القرار، إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً، ويمنع معاودة الاتصال بالمستهلك إذا رفض الخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى.

كما يمنع الاتصال لأكثر من مرة في اليوم إذا لم يرد المستهلك على الاتصال، أو أنهى المكالمة.

ويتيح القرار للمستهلك، تقديم شكوى للسلطة المختصة بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية المخالفة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...