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كوب 28.. البنك الدولي يعلن تخصيص 40 مليار دولار لمشاريع المناخ

استقر البنك الدولي على انفاق 40 مليار دولار، بزيادة حوالي 9 مليارات دولار أكثر مما كان محدداً في برنامجه التمويلي السابق.

فريق التحرير by فريق التحرير
البنك الدولي

خصص البنك الدولي 45% من تمويله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية التي تبدأ من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.

وينفق البنك الدولي 40 مليار دولار، بزيادة حوالي 9 مليارات دولار أكثر مما كان محدداً في برنامجه التمويلي السابق.

وفي عام 2021، أعلن البنك الدولي عن هدفه للوصول إلى متوسط 35% بحلول عام 2025 وهو في الوقت الحالي متقدم على الجدول الزمني، متوسط نسبته 36.3% منذ يوليو 2022، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وكان البنك الدولي أعلن عن حزمة تمويل طموحة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ  “COP28″، المقام حاليا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مشاريع البنك الدولي

  • حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي
  • حماية صحة الإنسان والكوكب
  • مساعدة البلدان التي تأثرت بالصدمات المناخية
  • المساعدة في الحد من الغازات الدفيئة التي تساهم في تغير المناخ
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فريق التحرير

فريق التحرير

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