الإمارات الأعلى نموا في قيمة المشاريع بمنطقة الخليج.. قفزت 2.7 مرة

شهدت دولة الإمارات أعلى نمو من حيث القيمة المطلقة للمشاريع التي تم إسنادها في دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، حسبما أظهر تقرير جديد الإثنين.

وكشف تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية الصادر عن شركة كامكو للاستثمار لشهر يناير 2024، أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في دولة الإمارات قفزت 2.7 مرة على أساس سنوي خلال 2023، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 79.5 مليار دولار مقارنة بـ 29.7 مليار دولار في عام 2022، وهو الأعلى من حيث القيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي.

حصة سوق المشاريع في الإمارات

وحافظ سوق المشاريع في دولة الإمارات على مكانته كثاني أكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023، حيث نجح في زيادة حصته من إجمالي المشاريع الخليجية التي تمت ترسيتها إلى 37.9% في 2023 مقارنة بـ 27.1% عام 2022.

وقال التقرير: “شهدت الإمارات، التي استضافت المؤتمر العالمي الثامن والعشرين لتغير المناخ “COP28″ خلال العام، نمواً في مجالات متنوعة من العقود الممنوحة خلال العام، مما عزز اقتصاد الدولة المتنامي بالإضافة إلى دفعها نحو التنويع الاقتصادي”.

وأظهرت دولة الإمارات تركيزها الناجح، وسجلها الحافل في تنويع اقتصادها المعتمد على النفط من خلال منح عدد كبير من المشاريع في القطاع غير النفطي.

قطاع البناء والتشييد

ومن حيث القطاعات، شكل قطاع البناء والتشييد مرة أخرى أكبر حصة من المشاريع الجديدة في دولة الإمارات، حيث يمثل 44.0% من إجمالي المشاريع خلال عام 2023، والتي وصلت إلى 35.0 مليار دولار مقارنة بـ 19.1 مليار دولار تمت ترسيتها في عام 2022، متجاوزة بذلك حاجز الـ 30 مليار دولار. لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقد تم منح مشاريع بناء تزيد قيمتها عن 17.5 مليار دولار عبر فئات الأصول العقارية مثل القطاع الفرعي السكني والتجاري والضيافة والتجزئة خلال العام.

ومن بين مشاريع البناء البارزة التي تمت ترسيتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام، مشروع بحيرات السعديات بقيمة 1.2 مليار دولار الذي تمت ترسيته من قبل شركة الدار العقارية.

قطاع الغاز في المرتبة الثانية

وجاء قطاع الغاز في المرتبة الثانية كثاني أكبر قطاع من حيث إجمالي العقود التي تمت ترسيتها خلال العام بعد أن سجل عقودًا بقيمة 19.6 مليار دولار خلال عام 2023، بينما انخفض قطاع المياه إلى المرتبة الثالثة بفارق كبير عند 5.6 مليار دولار من العقود التي تمت ترسيتها خلال العام. ومن بين العقود البارزة في قطاع الغاز الإماراتي خلال العام مشروع بقيمة 1.3 مليار دولار لعقدين رئيسيين لشبكة خطوط أنابيب مبيعات الغاز عبر الإمارات خلال العام الذي منحته شركة أدنوك للغاز.

كان هناك العديد من المشاريع الكبيرة واللافتة للنظر التي تمت ترسيتها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو من قبل شركات إماراتية متعددة الجنسيات خلال عام 2023، مثل العقد بقيمة 5.1 مليار دولار لتوفير سعة وخدمات الأقمار الصناعية لمدة 17 عامًا لحكومة الإمارات العربية المتحدة، والذي فازت به شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات).

وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تضاعفت ترسية المشاريع تقريبًا خلال عام 2023 لتصل إلى 209.7 مليار دولار، مقارنة بـ 109.7 مليار دولار خلال عام 2022، مما يؤكد التقدم الذي أحرزته الحكومات في المنطقة.