فريق التحرير by فريق التحرير

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بعد الصين.. الإمارات في صدارة أفضل الاقتصادات الناشئة جذبا للاستثمار

احتلت دولة الإمارات، المرتبة الأولى في التفاؤل بين الأسواق الناشئة، ووصلت إلى أفضل 5 أسواق على مستوى العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير
بعد الصين.. الإمارات في صدارة أفضل الاقتصادات الناشئة جذبا للاستثمار
بعد الصين.. الإمارات في صدارة أفضل الاقتصادات الناشئة جذبا للاستثمار

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة الأسواق العشرة الأكثر جاذبية على مستوى العالم للاستثمار الأجنبي المباشر في أحدث مؤشر لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن شركة الاستشارات العالمية “كيرني“، حيث قفزت 10 مراكز على أساس سنوي لتحتل المرتبة الثامنة بين الأسواق الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة السوق الناشئة الرائدة الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حصلت على المركز الثاني كأفضل اقتصاد ناشئ كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد الصين.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات

بعد الصين.. الإمارات في صدارة أفضل الاقتصادات الناشئة جذبا للاستثمار

وقال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري في يناير الماضي إن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات وصل إلى 23 مليار دولار في عام 2023.

وتتطلع الحكومة إلى جذب ما قيمته 150 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2031.

تخفيف قيود الاستثمار في الإمارات

يشير التقرير إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة الإماراتية، في السنوات الأخيرة كمحرك رئيسي لتحسين وضعها.

وفي عام 2021، أصدرت الحكومة مرسومًا يلغي شرط أن يكون لدى الشركات مساهم إماراتي يمتلك ما لا يقل عن 51% من الشركات المحلية، وبدلاً من ذلك يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100%.

الثقة مرتفعة

بعد الصين.. الإمارات في صدارة أفضل الاقتصادات الناشئة جذبا للاستثمار

 احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في التفاؤل بين الأسواق الناشئة ووصلت إلى أفضل خمسة أسواق على مستوى العالم من حيث التوقعات الاقتصادية الأكثر تفاؤلاً، حيث أعرب 38% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع عن ثقتهم في أداء الاقتصاد المستقبلي.

وقال إريك بيترسون، المدير الإداري لمجلس سياسة الأعمال العالمية التابع لشركة كيرني، إن ثقة المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المملكة العربية السعودية، التي وصلت أيضًا إلى التصنيف العالمي الخامس والعشرين، “تعكس الأداء العام القوي للأسواق الناشئة”.

ما الذي يبحث عنه المستثمرون؟

بعد الصين.. الإمارات في صدارة أفضل الاقتصادات الناشئة جذبا للاستثمار

وأشار المستثمرون إلى قدرات التكنولوجيا والابتكار باعتبارها الأولوية القصوى عندما يتطلعون إلى نشر رأس المال، تليها الكفاءة التنظيمية وسهولة حركة رأس المال.

وتراجعت الشفافية التنظيمية الحكومية وغياب الفساد من العامل الأكثر أهمية إلى العامل الرابع بالنسبة للمستثمرين عند اختيار وجهة استثمارهم. وجاء في التقرير أن هذا التحول قد يشير إلى أن “تزايد الحمائية والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي بعد الوباء يجعل الاستثمار الأجنبي في بعض الأسواق أكثر صعوبة”.

ترتيب الأسواق العربية

بعد الصين.. الإمارات في صدارة أفضل الاقتصادات الناشئة جذبا للاستثمار

كما قفزت المملكة العربية السعودية 10 مراكز عن التصنيف العالمي للعام الماضي، لتحتل المركز 14 عالمياً والثالثة بين الأسواق الناشئة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وانضمت عُمان إلى قائمة الأسواق الناشئة لأول مرة، حيث احتلت المرتبة 25 على خلفية قيام صندوق الثروة السيادية التابع لهيئة الاستثمار العمانية بإطلاق صندوق بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...