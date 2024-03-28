الإمارات ضمن أكبر 3 أسواق إقليمية من حيث حجم عمليات الاندماج والاستحواذ

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أول 3 أسواق إقليمية في المنطقة، من حيث حجم عمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2023.

وأبرمت الإمارات، أكبر عدد من الاتفاقيات العابرة للحدود مقارنة بالمملكة العربية السعودية، ومصر، مع 189 صفقة، وفقاً لأحدث تقرير لشركة بي دبليو سي 2024 TransAct Middle East.

الإمارات ضمن أكبر 3 أسواق إقليمية

كما أبرمت الإمارات، والسعودية، ومصر، نحو 381 صفقة، أو 85.2% من إجمالي حجم المعاملات في المنطقة، بحسب الشركة الاستشارية.

وانخفض نشاط الاندماج والاستحواذ الإقليمي بنسبة 30% على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2023، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حجم المعاملات في مصر بنسبة 60% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، صمدت المعاملات الإقليمية بشكل جيد مقارنة بالأرقام العالمية على مدار العامين الماضيين، والتي شهدت انخفاضًا في الأحجام بمقدار النصف، من أكثر من 5 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2023.

وعزت الشركة الاستشارية المرونة الإقليمية النسبية إلى أساسيات السوق، وبيئة السياسات الحكومية الداعمة.

المعاملات الصغيرة الحجم الأفضل للمنطقة

وفقا للتقرير، شكلت المعاملات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو أقل نحو 92% من الأحجام المعلنة في 2023، في حين شكلت المعاملات التي تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار أقل من 2%.

واعتبر التقرير تفضيل المعاملات الأصغر حجما بمثابة تحوط ضد ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشديد ظروف سوق الديون.

وقادت صناديق الثروة السيادية، والهيئات الحكومية، نشاط الاستثمار حيث تتطلع صناديق الثروة الإماراتية إلى الاستثمار في “القطاعات التطلعية” في الداخل والخارج.

التكنولوجيا والطاقة المتجددة تجتذب استثمارات كبيرة

وبحسب التقرير، فإن قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، على وجه الخصوص، تجتذب استثمارات كبيرة.

كما يكتسب دور القطاع الخاص المزيد من الاهتمام، حيث تساهم مبادرات الإصلاح الهيكلي، وزيادة الاكتتابات العامة الأولية في زيادة اهتمام المستثمرين بالمنطقة.

وشهدت المعاملات في مجالات التكنولوجيا، والإعلام، والاتصالات، زيادة ملحوظة، وفقًا للتقرير، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن اتصال الألياف القوي واعتماد التكنولوجيا يجعلها مركزًا لمركز البيانات، مما يجذب الاستثمارات من Equinix وMoro Hub، وفقًا للتقرير.

توقعات عام 2024

“نتوقع أن يكون عام 2024 عام النمو وأن يكون النشاط مدفوعًا بأهداف التنويع الاقتصادي وإزالة الكربون، والتركيز على التوطين، وخلق القيمة، حيث تقوم المؤسسات بتحويل نماذج أعمالها، وتتطلع إلى توسيع قدراتها”، وفق روميل راديا، قائد أسواق المعاملات في شركة برايس ووترهاوس كوبرز.