صرف 50% من الراتب علاوة شهرية لهذه الفئة في الإمارات

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعلاوة مالية شهرية بنسبة 50% من الراتب الأساسي لجميع العاملين في المساجد من الأئمة، والمؤذنين، على مستوى الدولة التابعين للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

علاوة شهرية دعم لهذه الفئة في الإمارات

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن هذه العلاوة التي جاءت بمتابعة، ودعم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سيتم صرفها بشكل تلقائي مع الراتب الشهري.

تقدير من رئيس الدولة

وأضاف الدرعي، أن هذه المبادرة تأتي تقديراً من رئيس دولة الإمارات العربية، لأئمة المساجد، والمؤذنين، الذين يقومون بخدمة بيوت الله تعالى، ويحرصون على توفير أجواء العبادة والطمأنينة لرواد المساجد وفق أرقى معايير الجودة الشاملة.

وأعرب الدرعي، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على اهتمامهما، ورعايتهما للعاملين في بيوت الله، ودعمهما للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للقيام بمهامها، وواجباتها الدينية ورسالتها المجتمعية.