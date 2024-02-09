الإمارات مرشحة لنمو قوي في 2024 وفق إس آند بي جلوبال

تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2024. وتتوقع أن تظل أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير في عام 2024.

ورجحت أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في عام 2023، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية. وتتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% في عام 2024 مقابل 3.4% المقدرة لعام 2023. أما في ما يتعلق بهذه التوقعات الخاصة بالنمو، فإن الجولة الحالية من تخفيضات أوبك+ لإنتاج نفط على افتراض أن تنتهي في نهاية آذار / مارس.

وفي ما يتعلق بالسوق العقاري، ذكرت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن الطلب على العقارات السكنية في الإمارات انتعش بقوة منذ نهاية عام 2020، وذلك بدعم من نظام التأشيرات الجديد، وتحرير القوانين الاجتماعية، والقوانين الجديدة لملكية الشركات، مما يؤدي إلى اتجاهات سكانية إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أسعار النفط المواتية والانتعاش القوي في السياحة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تعزيز معنويات المستهلكين. ومع اقتراب أسعار العقارات في دبي من الذروات السابقة، يتزايد خطر حدوث انعكاس دوري في الأسعار.

وتوقعت حدوث تباطؤ تدريجي في السوق في دبي خلال الـ 12 – 18 شهراً القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد أن الزيادات في الأسعار قد تتباطأ وربما تتراجع قليلاً. مع ذلك، تعتقد الوكالة أن المخاطر التي قد تواجه البنوك قد وضعت تحت السيطرة لأن معظم المعاملات العقارية (تزيد عن 80% في عام 2023) كانت نقداً. وفي الوقت نفسه، يعمل المطورون على تعزيز هوامش السيولة لديهم استعداداً لفترة الانعكاس الدوري القادمة، حيث يواصلون تسجيل مبيعات صحية على المخطط، وبالتالي يقللون المخاطر التي تواجه البنوك. وبالرغم من أنه مستبعد، فإن تصحيحاً لفترة طويلة وأكثر وضوحاً يمكن أن يُجهد كل من سوق العقارات والنظام المصرفي.