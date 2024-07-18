13.8 مليار درهم أرباح الإمارات دبي الوطني في النصف الأول من 2024

يعكس هذا الأداء القوي نجاح البنك في زيادة الإقراض وتحقيق استقرار في قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى عمليات تحصيل قوية من القروض منخفضة القيمة. تمكن البنك من تجاوز أرباحه ربع السنوية حاجز 7 مليارات درهم للمرة الأولى، مما يؤكد على قوة نتائجه المالية وتحسن الهوامش في دينيزبنك، إلى جانب الاستفادة من الازدهار الاقتصادي.

بلغ إجمالي الدخل لبنك الإمارات دبي الوطني 21.4 مليار درهم إماراتي، مدفوعًا بنمو القروض القوي في جميع قطاعات الأعمال. ارتفع حجم الإقراض بنسبة 6% في النصف الأول من عام 2024، متجاوزًا حاجز 500 مليار درهم للمرة الأولى. كما سجل البنك نموًا ملحوظًا في الودائع بواقع 39 مليار درهم، موزعة بالتساوي بين الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة، مما يعزز من قاعدة التمويل القوية والمستقرة للبنك. تحسن صافي هامش الفائدة ليصل إلى 3.65% في الربع الثاني من عام 2024، مدعومًا بارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك بفضل أسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل. علاوة على ذلك، عكس البنك مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 2.2 مليار درهم نتيجة تنظيم وتسوية المدفوعات، مما أدى إلى تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 4.2%.

حقق بنك الإمارات الإسلامي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، أداءً استثنائيًا حيث بلغت أرباحه 1.7 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024، متجاوزًا حاجز 100 مليار درهم في ميزانيته العمومية. يعكس هذا الأداء القوي قدرة البنك على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة في السوق المصرفي الإسلامي وتعزيز مكانته كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأصول المدارة نموًا استثنائيًا بنسبة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدى البنك.

كما سجل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء للبنك وخدماته المصرفية المتميزة. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للشركات 48 مليار درهم، مما يعكس حجم الصفقات البارزة التي تم إبرامها عبر شبكة المجموعة التي استفادت من الحضور الإقليمي القوي. وقد عززت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، مما يجعل من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية لدفع عجلة النمو المستقبلي.

بالتطلع نحو المستقبل، يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق نتائج مميزة في النصف الثاني من العام 2024 بفضل الأداء المالي القوي والميزانية العمومية السليمة. وتعزز هذه النتائج الإيجابية من ثقة المستثمرين والعملاء في قدرة البنك على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتقديم قيمة مضافة للمساهمين والمجتمع. يخطط البنك لمواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة، مما سيسهم في تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.