الإمارات تُنظم إدارة أملاكها بموجب مرسوم بقانون

أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا بقانون اتحاديًا جديدًا برقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد.

يُعدّ هذا المرسوم خطوة هامة نحو تطوير البيئة التشريعية لإدارة الأملاك الحكومية، بما يشمل الأصول العقارية وغير العقارية، وذلك تعزيزًا للكفاءة والشفافية في إدارة هذه الموارد الوطنية.

أبرز أهداف المرسوم:

ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الاتحاد.

تعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وفعالية.

تثمّين مكانة أصول الاتحاد وتعزيز إدارتها واستغلالها بشكلٍ مستدام.

دعم مكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية وتعزيز تصنيفها الائتماني.

أهم بنود المرسوم:

إنشاء منصة إلكترونية مبتكرة لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية، تهدف إلى تحسين إدارة وتشغيل وصيانة سجل الأصول العقارية، بما يضمن حماية هذه الأصول وتنظيمها وتعزيز مبدأ الشفافية.

تحديد الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، مما يُزيل أي لبس حول المسائل المتعلقة بإدارة هذه الأصول والتصرف بها.

تعظيم العائد على الأصول الحكومية من خلال التأجير والاستغلال الأمثل لها، مع توفير مرونة في تحديد احتياجات الجهات الحكومية الاتحادية وتنظيمها بما يتواءم مع مهامها واختصاصاتها.

تنظيم أملاك الحكومة الاتحادية، بما في ذلك شبكات الطرق والسكك الحديدية والجسور الاتحادية، إضافة إلى المنقولات المخصصة لخدمة الأصول العقارية.

تنظيم أملاك الاتحاد غير العقارية، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بما في ذلك الأصول غير الملموسة كبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

تنظيم الحقوق العينية التبعية المقررة لأي من أملاك الاتحاد.

تنظيم أملاك الاتحاد الخاصة، وآلية اكتسابها واستغلالها والتصرف بها.

تنظيم إدارة الأملاك العقارية الاتحادية، من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل سجل الأصول العقارية، وتحديد ضوابط استئجار العقارات الخاصة، ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد، مع مراعاة قواعد ونظم تخطيط المدن والبناء في الإمارات المحلية.

وسيحل هذا المرسوم محل المرسوم بقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، وسيبدأ نفاذه اعتبارًا من تاريخ 28 مارس 2024.