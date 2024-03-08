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الإمارات تفتتح محطة “نقاء” لتحلية المياه

تُمثّل محطة “نقاء” إنجازاً استراتيجياً يُعزز الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُساهم في تحقيق الاستدامة والنهوض بقطاع المياه من خلال تقنيات متقدمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات تفتتح محطة "نقاء" لتحلية المياه

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة محطة تحلية مياه البحر “نقاء” في إمارة أم القيوين، لتُصبح واحدة من أكبر محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي على مستوى العالم.

وتبلغ قدرة المحطة الإنتاجية 150 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، وتعمل وفق نظام المنتج المستقل، ما يُساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المائي والنهوض باستدامة الموارد في الدولة.

وتمّ إنجاز محطة “نقاء” على مرحلتين، حيث تمّ افتتاح المرحلة الأولى تجريبياً بسعة 50 مليون غالون يومياً في النصف الثاني من عام 2021، بينما تمّ إنجاز المرحلة الثانية وبدء تشغيل المحطة بكامل سعتها الإنتاجية في أواخر عام 2022.

ونُفّذ هذا المشروع الضخم بالشراكة بين شركة “الاتحاد للماء والكهرباء” وشركة “مبادلة للاستثمار” وشركة “أكوا باور” من المملكة العربية السعودية.

تُعدّ محطة “نقاء” خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الإمارات على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع المياه، كما تُعزز نهج الدولة الاستباقي في التخطيط لمستقبل مستدام.

وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة، إنّ المشروع يُمثّل إضافة قوية للبنية التحتية لقطاع المياه في الدولة، ويُكفي لتلبية حاجة نحو 2 مليون ساكن في المناطق الشمالية من البلاد.

وتعتمد محطة “نقاء” على تقنيات حديثة ومُبتكرة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة، مثل محولات التردد المتغير (VFD) وتقنية مبادل الضغط (PX). وقد أدّت هذه التقنيات إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية في تشغيل المحطة بنسبة تصل إلى 60%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...