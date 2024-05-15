الإمارات تعتمد الإقامة الزرقاء

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي إن بلاده اعتمدت نوعًا جديدًا من الإقامات للأفراد أصحاب الجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة.

وقال الشيخ محمد في سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي في منصة “إكس” بعد ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: اعتمدنا اليوم “الإقامة الزرقاء” وهي إقامة طويلة الأمد لمدة ١٠ سنوات سيتم منحها للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات”، مشيراً إلى أن “استدامة اقتصادنا أصبحت مرتبطة باستدامة بيئتنا، وتوجهاتنا الوطنية واضحة وثابتة في هذا المجال”.

ولفت حاكم دبي إلى أن هذا القرار جاء تنفيذًا للتوجهات الوطنية التي أعلنها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بأن يكون العام 2024 عاماً للاستدامة.

كما أوضح الشيخ محمد بن راشد أن مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد ضمن قراراته استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في كافة الجهات الاتحادية الرئيسية بما يسهم في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات ويسهم في ترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية.

وكشف أن نسبة الكوادر الشابة العاملة في المشاريع الفضائية العالمية بلغت 38%. وأن الإنفاق في مجال الأبحاث الفضائية ارتفع بنسبة 14%.

وقال في تغريدة أخرى: “مستمرون في الدفع بشبابنا لقطاعات متقدمة وواعدة ومستمرون في حماية بيئتنا، ومستمرون في تبني أفضل التقنيات العالمية في حكومتنا، ومستمرون في تطوير أنظمة التعليم العالي لدينا”.

وأعلن أنه تم اعتماد نظام جديد لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وأن سيتم الإعلان عن نتائج التصنيف الوطنية لأكثر من 70 مؤسسة تعليم عالي من ناحية جودة التعليم لديهم. لافتًا إلى أن “الإعلان عن تصنيف الجامعات خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم العالي لدينا. وخطوة مهمة لترسيخ الشفافية، وتمكين الأسر من اختيار الأنسب والأفضل لأبنائهم”.