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الإمارات تسجّل 18 مليار دولار إيرادات في 2023

تظهر نتائج الأداء المالي للحكومة الاتحادية الإماراتية لعام 2023 تركيزاً على الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير فرص العمل للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

فريق التحرير by فريق التحرير
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أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن نتائج الأداء المالي الموحد للحكومة الاتحادية لعام 2023، حيث سجّلت إيرادات بلغت 66.2 مليار درهم (18.03 مليار دولار) ونفقات فعلية وصلت إلى 58.2 مليار درهم. فيما بلغ إجمالي الأصول الحكومية 391.7 مليار درهم (حوالي 107 مليار دولار).

ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لاعتماد الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وتوزعت النفقات على عدة قطاعات حيوية، حيث خصصت الحكومة 22.9 مليار درهم للرواتب والأجور، مع تعيين 2248 مواطناً جديداً.

وفي مجال التنمية المجتمعية والشؤون الاجتماعية، تم صرف 3.3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لمختلف شرائح المجتمع.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، استثمرت الحكومة أكثر من 2.1 مليار درهم في إنشاء وتطوير وصيانة الطرق والمباني والمرافق الحكومية.

كما أولت الحكومة اهتماماً خاصاً لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 5.3 مليار درهم لتحديث القطاع الصحي وتطوير المستشفيات الحكومية، و 10.6 مليار درهم لدعم التعليم بمختلف مراحله وتطوير المناهج والمدارس.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...