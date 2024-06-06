الإمارات تسجّل 18 مليار دولار إيرادات في 2023

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن نتائج الأداء المالي الموحد للحكومة الاتحادية لعام 2023، حيث سجّلت إيرادات بلغت 66.2 مليار درهم (18.03 مليار دولار) ونفقات فعلية وصلت إلى 58.2 مليار درهم. فيما بلغ إجمالي الأصول الحكومية 391.7 مليار درهم (حوالي 107 مليار دولار).

ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لاعتماد الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وتوزعت النفقات على عدة قطاعات حيوية، حيث خصصت الحكومة 22.9 مليار درهم للرواتب والأجور، مع تعيين 2248 مواطناً جديداً.

وفي مجال التنمية المجتمعية والشؤون الاجتماعية، تم صرف 3.3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لمختلف شرائح المجتمع.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، استثمرت الحكومة أكثر من 2.1 مليار درهم في إنشاء وتطوير وصيانة الطرق والمباني والمرافق الحكومية.

كما أولت الحكومة اهتماماً خاصاً لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 5.3 مليار درهم لتحديث القطاع الصحي وتطوير المستشفيات الحكومية، و 10.6 مليار درهم لدعم التعليم بمختلف مراحله وتطوير المناهج والمدارس.